Очевидец рассказал о ситуации в Тюмени во время режима КТО

Очевидец рассказал RT, что во время проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени были слышны автоматные очереди, а также возник пожар.

«Оцепили несколько кварталов, были слышны несколько хлопков (маломощных взрывов), затем автоматные очереди, в конце пожар (возможно, жилой дом). Сейчас всё тихо, пожар потушили», — сказал он.

Вечером 12 апреля ФСБ объявила о проведении в Тюмени контртеррористической операции. Такое решение было принято после получения данных о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.

Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух сторонников ИГ в Тюмени, которые на предложение сдаться открыли стрельбу.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.