В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Уточняется, что они намеревались устроить террористические акты.
«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Как указывается, в результате перестрелки злоумышленники были нейтрализованы.
Ранее в ФСБ объявили о проведении в Тюмени контртеррористической операции. Такое решение было принято после получения данных о пребывании в городе приверженцев ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.