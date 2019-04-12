В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

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В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Уточняется, что они намеревались устроить террористические акты. 

«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Как указывается, в результате перестрелки злоумышленники были нейтрализованы. 

Ранее в ФСБ объявили о проведении в Тюмени контртеррористической операции. Такое решение было принято после получения данных о пребывании в городе приверженцев ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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