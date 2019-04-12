ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени
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Как отмечается, были получены данные о нахождении в одном из частных домов города «вооружённых приверженцев международной террористической организации ИГИЛ».
Подчёркивается, что они планировали совершить теракт в местах массового пребывания людей.
«Принято решение о проведении контртеррористической операции», — говорится в заявлении.
Уточняется, что операция проводится с 21:56 (19:56 мск) в районе улиц Новосёлов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
11 апреля в ФСБ заявили, что выявили в колонии Самарской области сторонника террористов.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.