ФСБ выявила сторонника террористов в одной из колоний Самарской области

В одной из колоний Самарской области выявили сторонника террористов, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Мужчина склонял других осуждённых к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство»*.

«Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии за убийство из корыстных побуждений, сопряжённом с похищением человека», — уточнили в пресс-службе.

В феврале против мужчины завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Расследование продолжается.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростове-на-Дону осудили мужчину по делу о подготовке к теракту.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.