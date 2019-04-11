ФСБ выявила сторонника террористов в одной из колоний Самарской области
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- РИА Новости
Мужчина склонял других осуждённых к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство»*.
«Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии за убийство из корыстных побуждений, сопряжённом с похищением человека», — уточнили в пресс-службе.
В феврале против мужчины завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Расследование продолжается.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростове-на-Дону осудили мужчину по делу о подготовке к теракту.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.