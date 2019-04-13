Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции

Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет», — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

Вечером 12 апреля стало известно, что в Тюмени проходит контртеррористическая операция. ФСБ была получена информация о находящихся в городе сторонниках ИГ.

Позднее НАК сообщил о ликвидации двух сторонников ИГ, открывших стрельбу на предложение сдаться.

Очевидец рассказал RT, что во время проведения КТО в городе были слышны автоматные очереди, а также возник пожар.