Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции

Короткая ссылка
Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет», — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

Вечером 12 апреля стало известно, что в Тюмени проходит контртеррористическая операция. ФСБ была получена информация о находящихся в городе сторонниках ИГ. 

Позднее НАК сообщил о ликвидации двух сторонников ИГ, открывших стрельбу на предложение сдаться. 

Очевидец рассказал RT, что во время проведения КТО в городе были слышны автоматные очереди, а также возник пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить