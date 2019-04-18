Глава ФСБ заявил о сокращении террористических преступлений в России

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Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сообщил, что в России с 2010 года количество террористических преступлений сократилось почти в 100 раз.
Глава ФСБ заявил о сокращении террористических преступлений в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Комплекс принятых организационных, профилактических и силовых мер позволил почти в сто раз сократить число совершённых преступлений террористической направленности: с 779 в 2010 году до девяти в 2018», — сказал Бортников.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на открытии Конференции по противодействию международному терроризму под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

Вечером 12 апреля стало известно, что в Тюмени проходит контртеррористическая операция. ФСБ была получена информация о находящихся в городе сторонниках террористической организации «Исламское государство»*. 

Позднее НАК сообщил о ликвидации двух сторонников ИГ, открывших стрельбу в ответ на предложение сдаться. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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