«Больше вопросов, чем ответов»: вместе с владельцем дома в Тюмени, где укрывались боевики, пропал его родственник

После проведения контртеррористической операции в Тюмени вместе с Тимуром Иналовым — возможным владельцем дома на Амурской улице, в котором укрывались ликвидированные боевики, — пропал его родственник Магомед Медов. Об этом RT сообщили представители ингушской общины Тюменской области. По их словам, мужчина перестал выходить на связь с родными и друзьями 12 апреля и его судьба остаётся неизвестной. Как говорят в общине, Тимур Иналов не ходил в местную мечеть и жил по графику «работа — дом — работа».

Как стало известно RT, представители ингушской общины в Тюмени пытаются выяснить судьбу Магомеда Медова — родственника Тимура Иналова, владевшего домом на Амурской улице, в котором были уничтожены боевики. Мужчина перестал выходить на связь в день проведения контртеррористической операции.

Пропавший родственник

Тимур Даурбеков, полномочный представитель президента республики Ингушетия в Тюменской области, рассказал RT, что знал Тимура Иналова, когда тот был ещё ребёнком.

«Я его видел ещё маленьким, когда ему было лет девять-десять, когда был жив его отец Салман, с которым я был знаком. Салман умер шесть лет назад», — рассказывает Дуарбеков.

По словам Тимура Даурбекова, после смерти отца Иналов—младший остался в городе один. Вся близкая родня Иналова жила в Ингушетии, в Тюмени был лишь дальний родственник Магомед Медов. Он фактически заменил Тимуру отца, став лучшим другом и наставником. Вместе они работали на станции техобслуживания — чинили машины.

Как отмечает Даурбеков, знавшие Тимура Иналова рассказывали, что в местную мечеть он не ходил и религией не увлекался, жил в целом по графику «работа-дом-работа».

Тимур Иналов не посещал и центральную мечеть Тюмени, сообщил RT главный имам Тюменской области Зиннат Садыков. «Если человек постоянно ходит в мечеть, мы бы его знали. Наши имамы бы их знали. Сюда (в Тюменскую соборную мечеть. — RT) ходит 1000 человек. Общие знакомые не прослеживаются», — рассказал он.

Однако несколько месяцев назад родственники заподозрили неладное — они случайно обнаружили, что Тимур ищет и распространяет в сети материалы радикального характера, говорит Даурбеков.

Тогда, по словам представителя общины, двоюродный брат Магомеда — Руслан Медов, также проживающий в Тюмени, — попросил Магомеда Медова внимательнее присматривать за молодым человеком. Однако в день КТО и Магомед и Тимур Иналов перестали выходить на связь.

«Магомед перестал выходить на связь — до него не смогла дозвониться его пожилая мама. Руслан по её просьбе отправился на поиски родственника и поехал на Амурскую, 118. Он приезжал к дому днём (12 апреля. — RT), звонил в дверь, но никто ему не открыл. Позже он вернулся туда вечером, но район уже был перекрыт», — рассказал собеседник RT.

© Фото из соцсетей Магомеда Медова

RT связался с Русланом Магомедовым через соцсеть. Однако он разговаривать о судьбе родственников отказался.

Нет подтверждений, только догадки

Тимур Даурбеков сообщил RT, что в ближайшее время он и представители ингушского культурного центра будут встречаться с правоохранителями, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Пока никаких комментариев мы получить не смогли. Мы пока не обладаем официальной информацией, у нас самих больше вопросов, чем ответов. В том числе, как проходила операция, как эти люди были вовлечены. Пока мы не получили подтверждения своих догадок», — говорит он.

Ранее RT сообщал, что дом 118 на улице Амурской в Тюмени, где в ходе контртеррористической операции вечером 12 апреля были уничтожены сторонники «Исламского государства»*, несколько дней назад был выставлен на продажу. Пользователь под именем Тимур Медов в описании указал, что дом продаётся срочно.

Фамилией Медов Тимур Иналов подписывался в соцсетях. По словам соседей, Тимур — спокойный и вежливый молодой человек. В 2012 году он пытался заниматься бизнесом.

По данным базы юрлиц «Контур.Фокус», в доме №118 на Амурской улице было зарегистрировано ООО «Адепт». Эта фирма существовала два года — с 2012-го по 2014-й. Директором компании значился Виталий Рейн, а учредителями выступали Рафаэль Мусаев и Тимур Иналов.

В свою очередь, по данным местных СМИ, в 2015 году Тимур Иналов переписал свой дом на близких родственников Магомеда Медова. Так, по документов домом владели Фатима, Танзиля, Адам и Ислам Медовы.

RT направил соответствующий запрос в Росреестр, чтобы выяснить, кто является реальным хозяином домовладения. Однако пока ответа не получил.

«Всё это большая неожиданность»



В Тюмени проживает около тысячи ингушей, и все они между собой поддерживают тесные связи, отмечает Даурбеков. Со стороны полномочного представителя республики и местного культурного центра «Магас» ведётся постоянная работа по профилактике и мониторингу радикальных взглядов среди земляков.

Новость о том, что кто-то из ингушей был заподозрен в терроризме, для Даурбекова и его коллег стала потрясением.

«Учитывая всевозможные угрозы, в том числе религиозного характера, мы ведём эффективную работу в разъяснении для молодых людей сложных для понимания моментов. У нас есть здесь имам, который проводит и разъяснения, и пятничную молитву. Для нас стало большой неожиданностью, что один молодой человек предположительно оказался вовлечён в противоправную деятельность. Естественно, мы сами думаем, как это могло произойти, откуда могла прийти угроза. Все наши усилия направлены на то, что бы здесь вообще такого не происходило ни с кем из нас», — поясняет Даурбеков.

Также по теме «Для нашего тихого района это сенсация»: как жители Тюмени отреагировали на контртеррористическую операцию Жители Тюмени рассказали о контртеррористической операции, которая проводилась в их городе вечером 12 апреля. На её время из района,...

Напомним, режим КТО в Тюмени был введён вечером 12 апреля. Спецназ ФСБ штурмом взял частный дом, в котором скрывались боевики. В результате спецоперации оба сторонника ИГ были ликвидированы, пострадавших и жертв среди жителей города или правоохранителей нет.

После проведения контртеррористической операции в Тюмени Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 пп. «а», «е», «ж» ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится на сайте ведомства.

В доме, где скрывались террористы, нашли автоматы и взрывные устройства.

«Обнаружены и изъяты два автомата «Калашникова», два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств», — отметили в Следственном комитете.





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.