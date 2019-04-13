Соседи рассказали о владельце дома, в котором ликвидировали боевиков в Тюмени

Соседи рассказали RT о Тимуре Медове, владельце дома на Амурской улице в Тюмени, в котором в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.

Медов выставил дом на продажу в марте этого года.

«Продам срочно. Дом в отличном состоянии», — говорилось в объявлении.

Сосед Андрей, живущий напротив, рассказал, что Медов переехал в Тюмень вместе со своим отцом 10 лет назад из Назрани.

«Они жили тихо и скромно. Несколько лет назад отец умер и Тимур остался один. Ничего плохого я о нём сказать не могу. Всегда он со всеми здоровался, и ещё он машины любил и мотоциклы. У него их несколько штук было. Ещё к ним родственник Руслан иногда приезжал. А так больше никого я и не видел. Последний раз я с ним несколько дней назад виделся», — отметил сосед.

В свою очередь, Любовь, живущая в доме в конце улицы, также говорит, что ничего плохого за Медовым не замечала. Она отметила, что контртеррористическая операция стала неожиданностью.

«Тут сначала воду, газ и свет все отключили, а потом нас стали из домов собирать в лицей. А потом уже услышала вначале один хлопок, потом второй, потом очереди пошли», — рассказала она.

Ранее стало известно, что в ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы двое сторонников ИГ*, открывших стрельбу в ответ на предложение сдаться. Следственный комитет возбудил уголовное дело после их ликвидации.

В доме, где находились злоумышленники, были обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства и элементы устройств.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы за работу во время операции.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник ФСБ в отставке Сергей Гончаров в беседе с RT высоко оценил действия сотрудников спецслужб.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.