СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков ИГ в Тюмени

В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела после ликвидации двух сторонников «Исламского государства»* в Тюмени.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 пп. «а», «е», «ж» ст. 105 УК России («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что в ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы два сторонника ИГ, открывших стрельбу в ответ на предложение сдаться.

Позднее губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы за работу во время операции.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.