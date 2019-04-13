Губернатор прокомментировал контртеррористическую операцию в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы за работу во время контртеррористической операции в Тюмени, в которой были ликвидированы два боевика.

«Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам... Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию», — написал Моор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что «самое главное — никто не пострадал из наших людей».

Также он поблагодарил тех, кто штурмовал убежище боевиков: «Отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо!»

В ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы два сторонника «Исламского государства»*, открывших стрельбу в ответ на предложение сдаться.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.