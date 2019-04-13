Губернатор прокомментировал контртеррористическую операцию в Тюмени

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы за работу во время контртеррористической операции в Тюмени, в которой были ликвидированы два боевика.
Губернатор прокомментировал контртеррористическую операцию в Тюмени
  • vk.com
  • © АВТО Тюмень

«Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам... Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию», — написал Моор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что «самое главное — никто не пострадал из наших людей».

Также он поблагодарил тех, кто штурмовал убежище боевиков: «Отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо!»

В ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы два сторонника «Исламского государства»*, открывших стрельбу в ответ на предложение сдаться.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить