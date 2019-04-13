В Тюмени отменили режим КТО

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В Тюмени с 06:23 субботы, 13 апреля, отменён режим контртеррористической операции, который был введён вечером в пятницу. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«С этого же времени снимаются специальные меры и временные ограничения, введённые на период проведения КТО», — указано в сообщении.

Отмечается, что режим КТО отменён в границах улиц Новосёлов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации.

Ранее стало известно, что жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции.

В ходе КТО были ликвидированы два сторонника «Исламского государства»*, открывших стрельбу в ответ на предложение сдаться.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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