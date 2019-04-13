В Тюмени отменили режим КТО
«С этого же времени снимаются специальные меры и временные ограничения, введённые на период проведения КТО», — указано в сообщении.
Отмечается, что режим КТО отменён в границах улиц Новосёлов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации.
Ранее стало известно, что жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции.
В ходе КТО были ликвидированы два сторонника «Исламского государства»*, открывших стрельбу в ответ на предложение сдаться.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.