Ветеран «Альфы» оценил работу спецслужб во время операции в Тюмени
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«Сработали очень грамотно и чётко. Отказавшиеся сдаться террористы уничтожены, потерь среди бойцов спецподразделений нет, мирное население не пострадало. Это высокий класс исполнения задания», — заявил Гончаров.
Ранее стало известно, что в ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы двое сторонников ИГ*, открывших стрельбу в ответ на предложение сдаться.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков. В доме, где находились злоумышленники, были обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства и элементы устройств.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы за работу во время операции.
Подробнее — в материале RT.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.