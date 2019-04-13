В СК рассказали об изъятом с места ликвидации боевиков ИГ в Тюмени оружии

Следователи рассказали, какое оружие было изъято с места ликвидации двух сторонников «Исламского государства»* в Тюмени.

«В доме, где находились злоумышленники, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства... Элементы взрывных устройств», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия также была обнаружена и изъята религиозная литература и носители электронной информации.

В настоящий момент следователями проводится необходимый комплекс следственных действий.

Ранее в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела после ликвидации двух сторонников ИГ в Тюмени.

Вечером 12 апреля стало известно, что в ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы два боевика ИГ, открывших стрельбу в ответ на предложение сдаться.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.