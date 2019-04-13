«Последний раз видели несколько дней назад»: что известно о возможном владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Дом на улице Амурской в Тюмени, в котором укрывались террористы, был выставлен на продажу несколько дней назад. Выложивший объявление Тимур Медов указал, что продаёт его срочно. Местные жители говорят, что там действительно жил мужчина по имени Тимур, о котором они не могут сказать ничего плохого. Как выяснил RT, по адресу: улица Амурская, д. 118, была зарегистрирована фирма, учредителем которой указан Тимур Иналов. По данным базы судебных приставов, у него были долги почти на полмиллиона рублей.

Дом 118 на улице Амурской в Тюмени, где в ходе контртеррористической операции вечером 12 апреля были уничтожены сторонники «Исламского государства»*, несколько дней назад был выставлен на продажу. Пользователь под именем Тимур Медов в описании указал, что дом продаётся срочно.

То, что там действительно жил мужчина по имени Тимур, в разговоре с RT подтвердили соседи. Андрей из дома напротив рассказал, что Тимур переехал в Тюмень из Назрани десять лет назад вместе со своим отцом.

«Они жили тихо и скромно. Несколько лет назад отец умер, и Тимур остался один, — рассказал Андрей. — Ничего плохого я о нём сказать не могу. Всегда он со всеми здоровался, и ещё он машины любил и мотоциклы. У него их несколько штук было. Ещё к ним родственник Руслан иногда приезжал. А так больше никого я и не видел. Последний раз я с ним несколько дней назад виделся».

Любовь, живущая в доме в конце улицы, также говорит, что ничего плохого за Тимуром не замечала.

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Как выяснил RT, по данным базы юрлиц «Контур.Фокус», в доме было зарегистрировано ООО «Адепт». Эта фирма существовала два года — с 2012-го по 2014-й. Директором компании значился Виталий Рейн, а учредителями выступали Рафаэль Мусаев и Тимур Иналов.

Кроме того, на Рафаэля Мусаева зарегистрированы ещё две компании: одна в Тюмени — ООО «ПроБрокер» (закрылась в 2016 году), другая в Москве — «Капитал-Финанс». В 2018 году, по данным ФНС, у последней фирмы были заблокированы все банковские счета. Причина блокировок не называется.

Тимур Иналов, как значится в базе судебных приставов, должен более 500 тыс. рублей по кредитам. Также у него есть задолженности за коммунальные услуги и неуплаченный штраф за нарушение ПДД.

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Контртеррористическая операция в Тюмени

Вечером 12 апреля в Тюмени был введён режим КТО. Сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом частный дом, в котором скрывались боевики. В результате спецоперации оба сторонника ИГ были ликвидированы, пострадавших и жертв среди жителей города или правоохранителей нет.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате последовавшей перестрелки преступники были нейтрализованы», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

После проведения контртеррористической операции в Тюмени Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 пп. «а», «е», «ж» ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится на сайте ведомства.

В доме, где скрывались террористы, нашли автоматы и взрывные устройства.

«Обнаружены и изъяты два автомата «Калашникова», два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств», — отметили в Следственном комитете.

По данным НАК, боевики планировали теракт в людном месте.

Спецоперация стала полной неожиданностью для всех, рассказывают очевидцы.

«Тут сначала воду, газ и свет отключили, а потом нас стали из домов собирать в лицей, — рассказывает Любовь, которая живёт на Амурской улице. — А потом уже услышала вначале один хлопок, потом второй, потом очереди пошли».

Жителей ближайших домов — как частных, так и многоквартирных — перед началом операции эвакуировали в школы, лицей и колледжи.

«Были громкие взрывы, большая стрельба. Мой друг живёт в том районе, говорит, что было три или четыре взрыва. По всему городу было слышно! Моего друга с семьёй эвакуировали в лицей, очень волновался за него. Главное, что всех обезвредили и всё будет хорошо», — рассказал RT житель Тюмени Андрей Новак.

Утром в субботу 13 апреля был снят режим КТО. Однако корреспонденты RT отмечают, что район по-прежнему оцеплен полицией.

«Сработали как один механизм»

В НАК подчеркнули, что в ходе операции никто не пострадал — ни мирные жители, ни сотрудники правоохранительных органов.

«Сработали очень грамотно и чётко, — считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник ФСБ в отставке Сергей Гончаров. — Отказавшиеся сдаться террористы уничтожены, потерь среди бойцов спецподразделений нет, мирное население не пострадало. Это высокий класс исполнения задания».

© Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов рассказал RT, что технологии ликвидации террористов были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х годов.

«Эти методы активно применяются и сегодня на Северном Кавказе, — говорит он. — Там и в центральном регионе спецслужбы хорошо почистили террористическое подполье».

По словам Александра Михайлова, спецслужбы следят за перемещениями радикалов, а наблюдение за потенциальными террористами ведётся постоянно.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.