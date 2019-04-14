«Для нашего тихого района это сенсация»: как жители Тюмени отреагировали на контртеррористическую операцию

Жители Тюмени рассказали о контртеррористической операции, которая проводилась в их городе вечером 12 апреля. На её время из района, где проводился штурм, были эвакуированы сотни человек. Однако многие жильцы близлежащих домов отмечают, что всё прошло «тихо», а подробности они узнали уже из новостей. Как Тюмень пережила КТО — в репортаже RT.

Штурм дома №118 на Амурской улице в районе Маяк бойцы ФСБ начали около 21:00. Незадолго до этого в городе был объявлен режим контртеррористической операции, квартал вокруг здания был оцеплен, а местные жители эвакуированы в колледж №34, расположенный на соседней улице. К 06:00 утра операция силовиков была закончена и людям разрешили вернуться домой.

Как сообщили представители НАК, в доме были нейтрализованы два участника «спящей» ячейки ИГ*, которые готовили массовые теракты. Следственный комитет по итогам операции возбудил уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом. Корреспонденты RT побывали на месте вчерашних событий и пообщались с местными жителями.

Слухи и домыслы

К полудню в городе уже мало что напоминало о ночной суматохе, разве что на самой Амурской улице до сих пор с двух сторон было выставлено полицейское оцепление. Правоохранители останавливали все машины, которые казались им подозрительными, но пешеходов пропускали.

Во внутреннем дворе и перед входом в дом №118 также дежурили бойцы МВД в шлемах и бронежилетах. Снимать на камеру или просто ходить по улице мимо дома они не запрещали.

Сам одноэтажный деревянный дом при штурме сильно пострадал. У него полностью сгорела крыша и частично разрушилась одна стена. Теперь сквозь дыру в ней виден заваленный старыми досками внутренний двор. Через открытые ворота гаража, пристроенного к дому, виднеется велосипед и различный хлам, а прямо перед въездом в гараж припаркован закоптелый чёрный БМВ без номеров.

В течение всего дня напротив дома №118 то собирались, то расходились местные жители и случайные прохожие. Они делились друг с другом слухами и домыслами: рассказывали об услышанных ночью хлопках и стрельбе, о том, что якобы подобное происходило в другой части города, спорили о применённых бойцами спецсредствах и калибре оружия, а также о том, сколько на самом деле внутри было террористов.

«У меня они в доме сидели вообще полночи, штаб целый устроили. Человек десять», — рассказывал своим друзьям хозяин большого двухэтажного дома неподалёку.

Несмотря на рассказы о стрельбе и взрывах, следов от пулевых и осколочных отверстий на фасаде дома №118 не видно. Примыкающие к дому соседские постройки от пламени не пострадали.

«Я боялась, что огонь перекинется на мой дом! Мне вообще сначала показалось, что это мой дом и горит», — рассказала RT Светлана из дома №120.

Женщина была в гостях у друзей, а вечером домой её не пустили полицейские. По её словам, увидев за спинами полицейских бушующее пламя, она сильно распереживалась. Но сейчас женщина спокойна.

Не знали, что происходит

Впрочем, некоторые из местных жителей и вовсе не подозревали о том, что происходило у них в округе, пока не увидели по телевизору новости.

«Я думал, вообще свадьбу кавказскую отмечают, — рассказывает Роман, который живёт в многоэтажке в конце улицы. — Ну, в Москве, помните, на свадьбе в центре стреляли. Я подумал, у нас теперь так же, что ли? Только утром новости посмотрел — оказывается, ФСБ террористов штурмовала».

Местная жительница Любовь Марковна также рассказывает, что о подробностях контртеррористической операции узнала из новостей.

«Полицейские мне что-то объясняли, про какие-то мероприятия рассказали, а я не поняла ничего, — разводит руками женщина. — Стояли микроавтобусы с большой машиной, людей начали тихонько эвакуировать. Я только сегодня узнала из новостей, что тут произошло».

Анна из дома напротив рассказала RT, что незадолго до начала спецоперации в районе стали отключать коммуникации.

«Сначала пропал газ, потом вода и электричество, — рассказывает Анна. — А потом тихо пришли полицейские, сказали, что нужно эвакуироваться. Самой операции я не видела, соседей этих из 118-го дома плохо помню. Лет десять назад тут другая семья жила, но они вроде в Германию улетели. Вообще, для нас это сенсация, очень тихий район».

Хозяин дома

По имеющейся на сегодняшний день информации, до недавнего времени в доме №118 жила семья Иналовых: отец Салман и его сын Тимур (в соцсетях указывает фамилию Медов). Четыре года назад Салман Иналов скончался от инсульта. Тимура же большинство местных жителей помнят как тихого и спокойного парня. О том, что он якобы недавно срочно продал дом, они не знали. В Тюмени также проживает брат Тимура, Руслан.

Тимура Иналова недавно видел его сосед Андрей из дома напротив. Он, в отличие от многих других жителей Амурской улицы, хорошо помнит семью Иналовых, о покойном главе семейства он отзывается уважительно, а Тимура по-отцовски зовёт «маленьким».

«Я бы никогда на него не подумал, он такой положительный человек был. Но постоянно уезжал на Кавказ. Сначала заехал сюда отец его лет десять назад, потом он и парнишку с собой забрал. Последний раз мы с ним общались несколько дней назад, когда я снег чистил. А он вышел и говорит: «Привет, Андрей», — рассказывает сосед.

Андрей прошедшую ночь и утро провёл в здании колледжа. По его словам, внутри было много людей, в том числе с маленькими детьми.

«Сработали чётко и тихо»

В самом доме сегодня также работали эксперты. А к 16:00 на Амурскую приехала пожарная машина. Двое бойцов МЧС поочерёдно забрались на обгоревшую крышу и стали заливать помещения дома водой.

Мощные струи выбивали комья грязи и оставшейся копоти, из-за чего на Амурской снова запахло гарью.

В это время человек в жилете СК ходил и фотографировал машины, припаркованные напротив дома.

Ближе к 18:00 прохожие разошлись по своим делам. На месте остались только полицейские.

Между тем местные жители особо отметили профессионализм бойцов ФСБ.

«Молодцы! — рассказала RT Елена, живущая в соседнем от 118-го дома квартале. — Настолько чётко и тихо сработали бойцы, что никто ничего не понял. Теперь я чувствую себя спокойнее, да и вчера никакой тревоги не было. Приехали, отработали, уехали».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.