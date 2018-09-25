«Сиюминутный популистский эффект»: в России ответили на отказ украинских властей продлевать договор о дружбе

Украинские власти, используя антироссийскую риторику, стремятся усилить свои позиции на предстоящих выборах, заявили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отдельно отметили украинскую ноту об отказе продлить договор о дружбе с Россией, а также объявленную правительством Порошенко возможную денонсацию соглашения о совместном использовании Азовского моря. По мнению российских дипломатов, прибегая к таким мерам, Киев игнорирует собственные стратегические интересы. В Госдуме подчеркнули, что Москва никогда не была инициатором разрыва двусторонних договорённостей с Украиной.

Антироссийские выпады Киева связаны с предстоящими президентскими выборами на Украине. Об этом заявили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинское руководство пытается представить «разрыв с Москвой» как своё главное достижение, забывая о государственных интересах.

«Очевидно, что в своём безудержном порыве заработать очки у украинского электората в контексте приближающейся президентской кампании киевское руководство делает ставку на сиюминутный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны», — говорится в сообщении.

Также по теме «Главный идеолог пустословия»: в России ответили на заявления Порошенко об «украинском Крыме» Президент Украины Пётр Порошенко в ходе ежегодного послания Верховной раде заявил, что российской базы в Севастополе не будет, так как...

Дипломаты подчеркнули, что президент Украины Пётр Порошенко в ежегодном послании Верховной раде назвал успехами правительства страны попытку создания автокефальной церкви и разрыв «ещё остающихся связей с Россией». В частности, во внешнеполитическом ведомстве указали на украинскую дипломатическую ноту об отказе пролонгировать договор о дружбе с Россией ещё на 10 лет.

«24 сентября в развитие опубликованного ранее указа Петра Порошенко в МИД России была передана официальная нота МИД Украины о «желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года». Таким образом, дан импульс продолжению процесса зачистки всей договорно-правовой базы отношений Украины с Россией», — считают в министерстве.

О том, что Киев отказывается пролонгировать договор о дружбе с Россией, МИД Украины сообщил 21 сентября. «Мы на этой неделе формально вышлем наше сообщение о непродлении», — цитировали местные СМИ министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Нота была получена 24 сентября, сообщил директор второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко. Он подчеркнул, что действие соглашения автоматически закончится 1 апреля 2019 года.

«Украина решила не пролонгировать большой договор с Россией. Конечно, мы весьма сожалеем об этом. Несмотря на то что этот договор был рамочным, он задавал тон всем другим соглашениям», — сказал Руденко.

Вопреки декларациям Киева о разрыве отношений с Москвой, наблюдается развитие сотрудничества Украины с Россией, отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

«Оно (сотрудничество. — RT) выражается в том, что товарооборот вырос на 20% за это полугодие, насколько мне известно. Само сотрудничество продолжается, но права украинцев в России и права россиян на Украине, которые прописаны в этом договоре, будут перечёркнуты», — пояснил он в беседе с RT.

Калашников подчеркнул, что некоторые права и свободы уже недействительны, несмотря на то, что они прописаны в пока ещё действующем договоре о дружбе. В качестве примера он привёл запрет на русскоязычное образование на Украине. Отказ от всех договорённостей, предусмотренных российско-украинским соглашением, «затронет миллионы граждан», считает депутат.

При этом все инициативы о разрыве двусторонних соглашений исходят исключительно со стороны Украины, отметил Калашников. «Россия ни одного договора сама не разорвала с Украиной. Всё это транслируется с Украины, потому что у них предвыборная лихорадка», — сказал он.

«Провокационное содержание»

Ранее Климкин заявил, что Киев намерен разорвать договор с Россией о статусе Азовского моря. В МИД РФ предупредили, что такой шаг чреват многочисленными последствиями.

«Любой договор содержит статьи, которые позволяют одной из договаривающихся сторон выходить из этого договора. Поэтому, если они примут такое решение, это их дело. Но это, естественно, повлечёт за собой определённые последствия для Украины и для России», — сказал директор второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что в случае разрыва соглашения, иностранные военные корабли не смогут входить в акваторию Азовского моря, тогда как сейчас это возможно при взаимном согласии России и Украины.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства позиция Климкина также подвергается критике.

«(Климкин. — RT) обвинил российскую сторону в блокировании украинских портов и в ограничении свободы мореплавания. Хотя на днях все мы стали свидетелями того, как при помощи российских лоцманов корабли ВМС Украины беспрепятственно прошли под Крымским мостом из Одессы в Бердянск», — говорится в сообщении.

Высказывания киевских властей по вопросу Азовского моря имеют исключительно «провокационное содержание», убеждён политолог Александр Асафов. В беседе с RT он подчеркнул, что таким образом Порошенко готовится к своему выступлению на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

«Порошенко, приехавший выступить на ГА ООН, должен рассказать, как Россия «мешает» Украине по Азову, как «нарушается» морское законодательство, и озвучить прочие свои фантазии, чтобы международная общественность проявила свою волю и помогла Украине в строительстве военной базы или в получении своего флота», — сказал он.

Асафов отметил, что другие поводы для обвинения России уже потеряли актуальность. «Нужна новая позиция, чтобы оставаться в вечном конфликте», — считает политолог.

В Москве подчеркнули, что исторически и географически Россия и Украина «друг от друга никуда не денутся». В связи с этим в МИД РФ констатировали необходимость выстраивать добрососедские отношения.