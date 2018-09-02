Эксперт оценил потери Украины в результате сокращения торговли с Россией

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Президент Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление управляющего партнёра инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана, согласно которому Украина теряет не менее нескольких миллиардов долларов в год из-за сокращения торговли с Россией.
Эксперт оценил потери Украины в результате сокращения торговли с Россией
  • Reuters

По словам Бредихина, высказывания Наймана о потерях Киева верны в цифрах, но ошибочны в причинах.

«Вся украинская экономическая политика последних лет — это палка о двух концах. С одной стороны, Киев объявляет официальную торговую войну, запрещая ввоз товаров из России и устраивая препоны в транспортном сообщении. В то же время товарооборот активно наращивают — в 2017 году он вновь бьёт рекорды», — пояснил эксперт.

По его словам, Украина на фоне громких антироссийских заявлений разрывает торговые отношения с Россией медленно, неохотно и номинально, понимая, что во многом от этой торговли зависит украинская экономика и что вариантов заменить эти прибыли нет.

Как отметил Бредихин, европейский рынок остался закрытым для Киева и параллельно Восточная Европа получила приток дешёвой рабочей силы.

«При этом украинский рынок оказался полностью открыт для европейских товаров, отчего собственное производство, включая сельхозотрасль, получило серьёзный удар», — заявил эксперт.

Он добавил, что ЕС обрёл Украину, но Украина не обрела ЕС.

Ранее украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

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