«Законное волеизъявление народа»: американская делегация назвала легитимным воссоединение Крыма с Россией

Референдум в Крыму, по итогам которого в 2014 году регион вошёл в состав России, был законным волеизъявлением народа, заявила Сильвия Демарест, представитель американской делегации, посетившей полуостров. Как полагают аналитики, заявление общественных деятелей не повлияет на курс официального Вашингтона, однако может донести реальное положение дел в Крыму до американского народа.

Сильвия Демарест, представитель американской делегации общественных деятелей, находящейся с визитом в Крыму, заявила, что возвращение полуострова в состав России было законным.

«Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что всё было проведено в рамках закона», — сказала Демарест.

Она также пообещала рассказать своим соотечественникам о реальной жизни на полуострове.

«Именно об этом я буду говорить по приезде в Америку. Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я думаю, что эта ситуация никогда не изменится. Крым никогда не станет украинским», — заключила представитель американской делегации.

В 2014 году в регионе состоялся референдум, на котором более 95% участников голосования высказались за воссоединение Крыма с Россией. Плебисцит был проведён в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. При этом официальный Киев до сих пор считает эту территорию украинской и периодически делает заявления о намерении «вернуть» полуостров.

Украинские активисты блокируют автомобильную трассу на границе Украины и Крыма у поселка Чонгар.

РИА Новости

© Макс Ветров

Как отметила Демарест, действия украинских властей в отношении жителей полуострова — это нарушение прав человека.

«Факты нарушения прав человека в Крыму были. Мы в курсе этого. Они (власти Украины. — RT) перестали давать воду, отключили электричество. Разве это не факты нарушения прав человека?» — заключила общественный деятель.

«Уважать свободу выбора»

В Госдуме приветствовали позицию представителя американской делегации. Депутат ГД от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что такое мнение соответствует свободному духу США.

«США как государство было построено на волеизъявлении граждан, и принципы свободы мнения — это ментальность всего американского народа. И поэтому слова американской делегации о том, что волеизъявление крымчан — это реальность и фактор, который нужно учитывать и уважать как свободу выбора, у любого здравомыслящего американца не вызывает сомнений», — подчеркнул он.

Бальбек также указал, что, к сожалению, это мнение сильно расходится с официальной позицией Белого дома. В Вашингтоне неоднократно называли воссоединение Крыма с РФ незаконным.

При этом ранее СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами стран G7 за закрытыми дверями заявил, что Крым является российским, поскольку все жители полуострова говорят по-русски.

«Каждое слово пробивает ручеёк»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что такие визиты в Крым очень важны, но констатирует, что мнение общественных деятелей вряд ли будет услышано в Вашингтоне.

«Визит любой американской делегации в Крым важен, каждое слово пробивает некий коммуникационный ручеёк. Но в целом на позицию вашингтонского истеблишмента это влияния не окажет, по крайне мере сейчас», — пояснил политолог.

По словам Брутера, ситуация изменится лишь через некоторое время. Также на позицию США могут повлиять, по его оценке, какие-либо серьёзные события, меняющие «общую политическую конфигурацию в мире».

«Всё, что говорят по поводу отношений между Америкой и Россией люди, которые имеют другое мнение, например тот же сенатор Рэнд Пол, для них (для политических элит. — RT) никакого значения не имеет. Более того, конфликт (истеблишмента. — RT) с Трампом в значительной степени связан с тем, что у президента США есть собственное мнение, которое они ему иметь не дозволяют», — заключил Брутер.

Вид на город Севастополь

РИА Новости

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Иностранные делегации в Крыму

Делегация из четырёх граждан США, в составе которой есть представители организации «Центр гражданских инициатив», находится в Крыму с трёхдневным визитом. В первый день поездки американцы посетили детский дом в Симферополе, где заложили аллею дружбы, а также встретились с главой крымского парламента и депутатами.

Также по теме Бурный поток: число отдыхающих в Крыму выросло на 28% по сравнению с прошлым годом С начала года Крым посетили более 4,3 млн туристов из России, с Украины, из ближнего и дальнего зарубежья. Это на 28% больше...

Это далеко не первая иностранная делегация, которая посещает полуостров после его воссоединения с Россией. В августе Ялта принимала гостей из Японии. В феврале итальянская делегация приняла участие в VI Международном аграрном форуме «АгроЭкспоКрым» в Крыму. В начале года депутаты трёх земельных парламентов ФРГ побывали в разных городах полуострова. Кроме того, ряд зарубежных инвесторов выразили заинтересованность в крымских проектах. В частности, в Бельгии был создан Клуб друзей Крыма. Гости и инвесторы неоднократно отмечали, что условия проживания людей на полуострове хорошие, а регион располагает всем необходимым для развития бизнеса.

При этом из-за поездок в Крым ряд иностранных граждан столкнулся с санкциями со стороны Киева. Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в отношении посетивших Крым без согласия Киева немецких депутатов возбуждено уголовное дело.