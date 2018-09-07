«Законное волеизъявление народа»: американская делегация назвала легитимным воссоединение Крыма с Россией
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- РИА Новости
- © Сергей Мальгавко
Сильвия Демарест, представитель американской делегации общественных деятелей, находящейся с визитом в Крыму, заявила, что возвращение полуострова в состав России было законным.
«Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что всё было проведено в рамках закона», — сказала Демарест.
Она также пообещала рассказать своим соотечественникам о реальной жизни на полуострове.
«Именно об этом я буду говорить по приезде в Америку. Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я думаю, что эта ситуация никогда не изменится. Крым никогда не станет украинским», — заключила представитель американской делегации.
В 2014 году в регионе состоялся референдум, на котором более 95% участников голосования высказались за воссоединение Крыма с Россией. Плебисцит был проведён в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. При этом официальный Киев до сих пор считает эту территорию украинской и периодически делает заявления о намерении «вернуть» полуостров.
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- РИА Новости
- © Макс Ветров
Как отметила Демарест, действия украинских властей в отношении жителей полуострова — это нарушение прав человека.
«Факты нарушения прав человека в Крыму были. Мы в курсе этого. Они (власти Украины. — RT) перестали давать воду, отключили электричество. Разве это не факты нарушения прав человека?» — заключила общественный деятель.
«Уважать свободу выбора»
В Госдуме приветствовали позицию представителя американской делегации. Депутат ГД от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что такое мнение соответствует свободному духу США.
«США как государство было построено на волеизъявлении граждан, и принципы свободы мнения — это ментальность всего американского народа. И поэтому слова американской делегации о том, что волеизъявление крымчан — это реальность и фактор, который нужно учитывать и уважать как свободу выбора, у любого здравомыслящего американца не вызывает сомнений», — подчеркнул он.
Бальбек также указал, что, к сожалению, это мнение сильно расходится с официальной позицией Белого дома. В Вашингтоне неоднократно называли воссоединение Крыма с РФ незаконным.
При этом ранее СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами стран G7 за закрытыми дверями заявил, что Крым является российским, поскольку все жители полуострова говорят по-русски.
«Каждое слово пробивает ручеёк»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что такие визиты в Крым очень важны, но констатирует, что мнение общественных деятелей вряд ли будет услышано в Вашингтоне.
«Визит любой американской делегации в Крым важен, каждое слово пробивает некий коммуникационный ручеёк. Но в целом на позицию вашингтонского истеблишмента это влияния не окажет, по крайне мере сейчас», — пояснил политолог.
По словам Брутера, ситуация изменится лишь через некоторое время. Также на позицию США могут повлиять, по его оценке, какие-либо серьёзные события, меняющие «общую политическую конфигурацию в мире».
«Всё, что говорят по поводу отношений между Америкой и Россией люди, которые имеют другое мнение, например тот же сенатор Рэнд Пол, для них (для политических элит. — RT) никакого значения не имеет. Более того, конфликт (истеблишмента. — RT) с Трампом в значительной степени связан с тем, что у президента США есть собственное мнение, которое они ему иметь не дозволяют», — заключил Брутер.
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- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
Иностранные делегации в Крыму
Делегация из четырёх граждан США, в составе которой есть представители организации «Центр гражданских инициатив», находится в Крыму с трёхдневным визитом. В первый день поездки американцы посетили детский дом в Симферополе, где заложили аллею дружбы, а также встретились с главой крымского парламента и депутатами.
Это далеко не первая иностранная делегация, которая посещает полуостров после его воссоединения с Россией. В августе Ялта принимала гостей из Японии. В феврале итальянская делегация приняла участие в VI Международном аграрном форуме «АгроЭкспоКрым» в Крыму. В начале года депутаты трёх земельных парламентов ФРГ побывали в разных городах полуострова. Кроме того, ряд зарубежных инвесторов выразили заинтересованность в крымских проектах. В частности, в Бельгии был создан Клуб друзей Крыма. Гости и инвесторы неоднократно отмечали, что условия проживания людей на полуострове хорошие, а регион располагает всем необходимым для развития бизнеса.
При этом из-за поездок в Крым ряд иностранных граждан столкнулся с санкциями со стороны Киева. Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в отношении посетивших Крым без согласия Киева немецких депутатов возбуждено уголовное дело.
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