Посетившая Крым делегация из США не опасается реакции Украины

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Группа общественных деятелей из США не опасается реакции украинских властей на их посещение Крыма. Об этом заявила представитель делегации Сильвия Демарест.
Посетившая Крым делегация из США не опасается реакции Украины
  • РИА Новости

«Для того чтобы достичь мира... риски неизбежны», — цитирует РИА Новости Демарест.

Ещё один представитель делегации, член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс, также заявил, что у него нет причин для беспокойства по поводу действий Украины в ответ на их пребывание на полуострове.

«Я совершенно не беспокоюсь по поводу того, что сделает Украина. В списке приоритетов это находится где-то внизу», — сообщил Реннелс.

5 сентября делегация из США в составе четырёх человек приехала в Крым. Ожидается, что на полуострове они проведут три дня.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в отношении посетивших Крым без согласия Киева немецких депутатов возбуждено уголовное дело.

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