Посетившая Крым делегация из США не опасается реакции Украины

Группа общественных деятелей из США не опасается реакции украинских властей на их посещение Крыма. Об этом заявила представитель делегации Сильвия Демарест.

«Для того чтобы достичь мира... риски неизбежны», — цитирует РИА Новости Демарест.

Ещё один представитель делегации, член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс, также заявил, что у него нет причин для беспокойства по поводу действий Украины в ответ на их пребывание на полуострове.

«Я совершенно не беспокоюсь по поводу того, что сделает Украина. В списке приоритетов это находится где-то внизу», — сообщил Реннелс.

5 сентября делегация из США в составе четырёх человек приехала в Крым. Ожидается, что на полуострове они проведут три дня.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в отношении посетивших Крым без согласия Киева немецких депутатов возбуждено уголовное дело.