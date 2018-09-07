Прибывшая в Крым американская делегация назвала крымский референдум законным

Приехавшая в Крым представитель американской делегации общественных деятелей Сильвия Демарест заявила, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году, было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что всё было проведено в рамках закона», — сказала она.

По словам Демарест, вернувшись обратно в Соединённые Штаты, она расскажет своим согражданам о том, что в реальности происходит на российском полуострове.

Американка также добавила, что не верит в то, что Крым когда-либо станет украинским.

5 сентября делегация из США в составе четырёх человек приехала в Крым. Ожидается, что на полуострове они проведут три дня.