Прозрение по-украински: в Раде призвали СБУ проверить депутата Балицкого после его заявлений о Крыме

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что жители Крыма выступают против возвращения полуострова в состав Украины. Причина, по словам политика, заключается в том, что после присоединения к России условия жизни крымчан значительно улучшились. Эта точка зрения не осталась без внимания в Киеве. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко уже призвала СБУ проверить, с кем контактировал Балицкий во время своего визита на полуостров. По словам экспертов, такая реакция украинских властей вполне ожидаема, поскольку мнение парламентария противоречит нынешнему антироссийскому курсу страны.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий рассказал в эфире телеканала NewsOne о своём посещении Крыма. По его словам, нет смысла предлагать местным жителям возвращаться в состав Украины, потому что условия жизни после присоединения к России у них существенно улучшились.

«Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что? Вот туда?!.» И про бандеровщину говорят, и про сожжённых в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей! Я могу руку на сердце положить — так думают многие люди», — сказал Балицкий.

По его словам, местные жители вполне осознанно высказались за воссоединение с Россией на референдуме, который прошёл в 2014 году после госпереворота на Украине. Кроме того, Балицкий обратил внимание, что принять российское гражданство решили ряд сотрудников правоохранительных органов и военных.

«Почему из 600 эсбэушников только 200 вернулись назад? Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров (остались в Крыму. — RT)? Они что, все под делом пистолета пошли? Нет», — заключил он.

Сотрудники одного из избирательных участков в Симферополе подсчитывают голоса по итогам референдума о статусе Крыма

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© Михаил Воскресенский

Опасные заявления

В Госдуме уверены, что, несмотря ни на какие доводы оппозиционных политиков, Киев продолжит настаивать на возвращении Крыма в состав Украины и называть полуостров «оккупированной территорией». А мнения таких политиков, как Балицкий, будут замалчиваться или девальвироваться.

«Лишь смена высшего украинского руководства может дать старт прозрению украинского общества. Не удивлюсь, если оппозиционного депутата в ближайшее время обвинят в сумасшествии или работе на российские спецслужбы», — сказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

По его словам, если мнение отдельных депутатов не соответствует курсу правящего режима, то оно сразу же «подпадает под графу «российская пропаганда». При этом Бальбек отметил, что ситуация не изменится, пока у власти на Украине находится Пётр Порошенко.

Действительно, вскоре после выступления Балицкого в эфире телеканала NewsOne первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала СБУ проверить, с кем украинский депутат контактировал в Крыму. «Я хочу обратиться в Службу безопасности Украины... Надо узнать контакты этого человека, который якобы представляет украинский парламент, — с кем он там общался», — заявила она во время заседания парламента.

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко

РИА Новости

Политологи называют такую реакцию Рады предсказуемой, поскольку нынешняя украинская власть очень часто прибегает к силовым методам.

«Реакция Рады вполне закономерна... У этого сборища людей подобная реакция — совершенно животного типа, то есть абсолютно естественна. В этом нет ничего удивительного. Это отражение общей ситуации на Украине», — считает крымский политолог Владимир Джаралла.

«Виток политического противостояния»

Впрочем, «прозрение» Балицкого может быть связано с предстоящими в следующем году президентскими выборами на Украине. По мнению депутата Госдумы РФ от Севастополя Дмитрия Белика, такими заявлениями украинский политик пытается перетянуть на свою сторону часть электората.

«Неужели вы думаете, что господин Балицкий... не видел, как 23 года Украина пыталась гнобить всё русское в Севастополе и Крыму? Не видел насильственной украинизации? Не видел, как реагировали на марши необандеровцев севастопольцы в 2009 году? Причина этого внезапного «прозрения» банальна донельзя — новый виток политического противостояния, ход президентской кампании на Украине», — подчеркнул Белик.

Депутат также напомнил, что Балицкий входит в партию «Оппозиционный блок». По данным Центра Разумкова, рейтинг лидера этой партии Юрия Бойко — 6,4%, у Порошенко не многим больше — 7,9%. Поэтому сейчас оппозиция пытается привлечь на свою сторону тех избирателей, которые не поддерживают нынешний курс страны. Белик отметил, что на Украине до сих пор сохраняется большой пласт людей, которые «по-прежнему любят Россию и сопротивляются насильственной бандеризации страны».

«Серьёзный сигнал»

Между тем в Госсовете Крыма назвали заявление Балицкого одной из самых адекватных оценок ситуации на полуострове со стороны представителей украинской стороны за последние четыре года.

«Действительно, для многих откровения господина Балицкого как депутата Верховной рады Украины станут достаточно серьёзным сигналом. От официальных лиц на протяжении последних четырёх лет мы практически не слышали адекватных, соответствующих действительности заявлений относительно того, что произошло на территории Республики Крым в 2014 году и что происходит на полуострове сегодня», — рассказал в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

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Он отметил, что полуостров изменился в лучшую сторону, а местные жители «не допускают мысли возвращения Крыма в состав Украины». При этом Ганжара подчеркнул, что это очевидно любому туристу, однако украинские власти отказываются принимать действительность.

Напомним, после воссоединения с Россией в Крыму началось постепенное преобразование всех сфер жизни. Крымчане получили российские паспорта и все социальные льготы, положенные жителям РФ. Началось восстановление рекреационной зоны, построена новая инфраструктура, открыт Крымский мост, возведён новый аэропорт в Симферополе. Летний трафик по новому мосту превысил годовые показатели паромной переправы. По сообщению Федерального агентства по туризму, с начала года Крым посетили более 4,3 млн туристов — это на 28% больше, чем в прошлом году.