В Крыму оценили слова депутата Рады о причинах возвращения полуострова в Россию

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT слова депутата Верховной рады Украины Евгения Балицкого, который после отдыха на полуострове заявил, что понял причины его присоединения к России.

«Действительно, для многих откровения господина Балицкого как депутата Верховной рады Украины станут достаточно серьёзным сигналом. От официальных лиц на протяжении последних четырёх лет мы практически не слышали адекватных и соответствующих действительности заявлений относительно того, что произошло на территории Республики Крым в 2014 году и что происходит на полуострове сегодня. Даже депутаты оппозиционного блока очень часто в своих публичных выступлениях относительно Крыма искажают действительность, несмотря на то что они являются сегодня оппонирующей действующему киевскому режиму стороной», — сказал Ганжара.

По его словам, заявление Балицкого является «очень сильным противовесом официальной позиции Киева».

«Но при этом для Украины такие заявления представляют серьёзную опасность. Ведь не только господин Балицкий прозрел, побывав у нас в Крыму. Все украинцы, которые лично посещают нашу республику, а в этом году таких туристов было намного больше, видят, как Крым изменился в лучшую сторону, какие настроения у людей, что никто не допускает возвращения Крыма в состав Украины. Такие мнения являются очень сильным противовесом официальной позиции Киева. Украина уже четыре года твердит... относительно аннексии полуострова. Но те люди, которые видят своими глазами, чем живёт Крым, являются той силой, которая в один момент приведёт к тому, что большинство на Украине наконец признает, что полуостров — часть Российской Федерации и никто уже не сможет этого изменить», — заключил депутат.

Как сообщалось ранее, украинский депутат Евгений Балицкий в ходе своего отпуска в Крыму поговорил с местными жителями, которые рассказали о причинах, побудивших их проголосовать за возвращение региона в состав России.