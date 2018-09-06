Отдохнувший в Крыму депутат Рады назвал причины возвращения полуострова в состав России

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий отдохнул в Крыму, после чего понял, почему жители региона проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России.

Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в ходе своего отпуска в Крыму он поговорил с местными жителями, которые рассказали о причинах, побудивших их проголосовать за возвращение региона в состав России.

«Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что? Вот туда?» И про бандеровщину говорят, и про сожжённых в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить. Так думают многие люди», — сказал он.

Балицкий также напомнил, что, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией на референдуме в марте 2014 года, ряд сотрудников правоохранительных органов и военных решили принять гражданство России.

«Почему из 600 эсбэушников только 200 вернулись назад? Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров (остались в Крыму. — RT). Они что, все под пистолетом, что ли, пошли? Нет», — заключил он.

Ранее политтехнолог Михаил Подоляк в своей статье для издания «Главред» рассказал о лжи украинских властей об уменьшении потока туристов в Крыму.