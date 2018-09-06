В Раде призвали СБУ проверить контакты отдыхавшего в Крыму украинского депутата

Короткая ссылка
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко во время заседания парламента призвала СБУ проверить контакты украинского депутата Евгения Балицкого в Крыму.
В Раде призвали СБУ проверить контакты отдыхавшего в Крыму украинского депутата
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

«Я хочу обратиться в Службу безопасности Украины… надо узнать контакты этого человека, который якобы представляет украинский парламент, — с кем он там общался», — цитирует «Украинская правда» Геращенко.

По её словам, данное заявление является официальным депутатским запросом в СБУ.

Ранее украинский депутат Евгений Балицкий рассказал о своём отдыхе в Крыму.

Как отмечал парламентарий, он понял причину, по которой жители полуострова приняли решение о возвращении в состав России. 

В Крыму прокомментировали RT слова депутата Рады

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить