«Политический популизм»: в России отреагировали на слова депутата Рады о принадлежности Крымского моста Украине

Крымский мост, как и все построенные на территории полуострова объекты, принадлежит Украине. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Ранее в Киеве и вовсе назвали переправу «вражеской инфраструктурой», подлежащей уничтожению. В Совфеде считают, что украинские власти таким образом стремятся набрать очки на внутриполитической арене. Как отметили в Госдуме, спекуляции на тему Крымского моста руководство Украины использует для того, чтобы отвлечь граждан от реальных проблем в стране.

Крымский мост принадлежит Украине, как и сам полуостров. Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

«Крым действительно наш. По моему мнению как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский. — RT) наш. И слава богу, что он есть», — цитирует политика телеканал «112 Украина».

Он также полагает, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.

«Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом», — заключил он.

«От бессилия»

Заявления украинских политиков никак не могут повлиять на ситуацию с Крымским мостом и принадлежностью Крыма. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Сейчас на Украине очень мрачная обстановка и люди запуганы, подобные заявления вполне могут быть связаны с этим. Должны ли мы обращать на них внимание? Безусловно, такое надо отслеживать, знать настроения, преобладающие в стране. Но при этом не стоит забывать, что это всё от бессилия. Украинские политики никак не могут повлиять на ситуацию с Крымским мостом», — сказал он в беседе с RT.

Заседание Верховной рады Украины

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Как напомнил сенатор, раньше в Киеве говорили, что переправа через Керченский пролив вообще не будет построена, и рассказывали о большом количестве проблем, якобы связанных со строительством.

«Сейчас мост готов и активно используется. Так что политики начинают делать подобного рода заявления, в том числе и для избирателей. А Крым в составе Российской Федерации навсегда, это воля крымчан», — подчеркнул Цеков.

Власти Украины никак не могут поверить в то, что России удалось достроить мост через Керченский пролив, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«У людей шок. Они два года, пока строили мост, были уверены, что это пропаганда и фотошоп. И тут вдруг мост есть. У людей диссонанс, США молчат, а мост бомбят только в фантазиях американской прессы. Но кроме того, обратите внимание на реакцию США и Европы на призывы рушить мост. Коллективный Запад скромно стоит в стороне, не желая поддерживать эту деструктивную историю, не комментируя и не поддерживая террористов. Порошенко, в отличие от более мелких представителей украинской политики, понимает, что после ряда терактов, с которыми столкнулись американцы и европейцы, его публичная поддержка подобных историй будет крайне негативно воспринята на Западе», — заявил депутат.

«Крымский мост — новый символ России»

Белик также отметил, что спекуляция на тему Крымского моста может использоваться для отвлечения граждан Украины от реальных проблем в стране.

«Сейчас со всех украинских СМИ звучат призывы и лозунги просто потому, что надо хоть что-то говорить. Проанализируйте все высказывания Порошенко и пропагандистов более низкого уровня на Украине: «агрессор», «незаконное строительство», «гнать россиян» — это же просто слова, на которые поникшая голова украинского националиста рефлекторно поднимается, распрямляются плечи, в груди начинает гореть огонь «борьбы». И уже вроде не так сильно волнует рост тарифов на коммуналку и еду или то, что Украина больше не самостоятельное государство, а на востоке идёт война. И если для всего мира Россия — это матрёшка и балалайка, то для украинцев новый символ России — это Крымский мост», — подытожил он.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Нестора Шуфрича политическим популизмом.

«На сегодняшний день такие заявления не имеют под собой никаких юридических оснований, это политический популизм. В условиях, когда на Украине всё разваливается, идёт попытка украинских политиков отвлечь внимание граждан от насущных проблем, существующих в стране. Крымский мост принадлежит Российской Федерации и её народу, это наше достояние», — заявил он.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук назвал Крымский мост «вражеской инфраструктурой», которую нужно уничтожить.

Он также добавил, что отдал бы приказ о бомбардировке, если бы занимал пост министра обороны страны.

Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. В мероприятии приняли участие строители переправы через Керченский пролив, а также президент России Владимир Путин.

На следующий день, 16 мая, открылось движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по автодорожной части моста.

На это событие сразу отреагировал президент Украины Пётр Порошенко, заявив, что строительство моста через Керченский пролив является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля». По его мнению, переправа «обязательно понадобится оккупантам», когда они будут «срочно покидать» Крым.

Позднее он заявил о намерении Киева использовать Крымский мост для «связей с Кубанью» после «возвращения» полуострова в состав Украины.