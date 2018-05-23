В Верховной раде объяснили притязания Украины на Крымский мост

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Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, почему, по его мнению, Крымский мост можно считать украинским.

«По моему мнению, как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский мост. — RT) наш. И слава богу, что он есть», — объяснил он.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление депутата.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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