Эксперт оценил заявление депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост.

По словам эксперта, у украинских националистов нет ни средств, ни возможности реализовать свои угрозы, но это не значит, что такие слова надо пропускать мимо ушей.

Как считает Рябов, ответственность должен понести не только Мосийчук, но и СМИ, где он вещал и где вещают другие националисты с подобными заявлениями, а также украинские силовые структуры, которые не реагируют на эти угрозы.

Ранее в Совфеде отреагировали на заявление депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост.