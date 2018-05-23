В Совфеде ответили на заявления Верховной рады о принадлежности Крымского моста Украине

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в интервью RT ответил на заявление депутата Верховной рады Нестора Шуфрича о том, что Крымский мост принадлежит Украине, как и сам Крым.
В Совфеде ответили на заявления Верховной рады о принадлежности Крымского моста Украине
  • РИА Новости

«Сейчас на Украине очень мрачная обстановка и люди запуганы, подобные заявления вполне могут быть связаны с этим. Должны ли мы обращать на них внимание? Безусловно, такое надо отслеживать, знать настроения, преобладающие в стране. Но при этом не стоит забывать, что это всё от бессилия. Украинские политики никак не могут повлиять на ситуацию с Крымским мостом. До этого они говорили, что он вообще построен не будет, и всю информацию про мост называли ложной, заявляли о большом количестве проблем, связанных с постройкой. Сейчас мост готов и активно используется. Так что политики начинают делать подобного рода заявления, в том числе и для избирателей. А Крым в составе Российской Федерации навсегда, это воля крымчан», — сказал Цеков.

Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост принадлежит Украине, как и сам Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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