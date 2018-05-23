В Госсовете Крыма назвали политическим популизмом заявления Рады о Крымском мосте

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Нестора Шуфрича о принадлежности Крымского моста Украине.
В Госсовете Крыма назвали политическим популизмом заявления Рады о Крымском мосте
  • РИА Новости

«На сегодняшний день такие заявления не имеют под собой никаких юридических оснований, это политический популизм. В условиях, когда на Украине всё разваливается, идёт попытка украинских политиков отвлечь внимание граждан от насущных проблем, существующих в стране. Крымский мост принадлежит Российской Федерации и её народу, это наше достояние», — заявил Гемпель.

Ранее в Верховной раде заявили, что Крымский мост принадлежит Украине, как и сам Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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