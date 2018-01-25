«Судно оказалось в метеоусловиях, к которым не приспособлено»: самолёт МЧС принимает участие в поисках корабля «Восток»

Следовавшее из Южной Кореи на Сахалин российское рыболовное судно «Восток» пропало в Японском море. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на его борту находились 20 членов экипажа. В МЧС сообщили о 21 пропавшем. В поисково-спасательной операции принимают участие несколько судов, два вертолёта Ми-8 и самолёт Бе-200 МЧС. К поискам пропавшего корабля также подключились силы Тихоокеанского флота. Власти Сахалинской области опровергли информацию об обнаружении в районе инцидента радиобуя и спасательных жилетов. Поиски осложняют погодные условия: шторм 4—5 баллов и порывистый ветер до 24 м/с. Что известно о пропаже судна — в материале RT.

В Японском море пропало следовавшее из Южной Кореи на Сахалин российское рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 человек. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«25 января 2018 г. в 04:32 по местному времени (21:32 мск 24 января. — RT) в морской спасательный координационный центр Владивосток ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота» поступило сообщение о срабатывании на судне, находящемся в акватории Японского моря, аварийного радиобуя. Принято решение о проведении поисково-спасательной операции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, рыболовецкое судно «Восток» принадлежит компании «ДВ флот». Корабль следовал из южнокорейского Донгхэ в сахалинский порт Холмск. По словам источника агентства Интерфакс, все члены экипажа — россияне.

По сообщению МЧС, информация о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего судну «Восток», поступило в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России в 08:10 по местному времени (01:10 мск).

Все попытки связаться с судном не принесли результата, после чего к месту срабатывания радиобуя отправился сторожевой пограничный корабль береговой охраны, а затем — морской спасательный буксир «Заборщиков».

Около 10:40 по местному времени в район поиска вылетели два вертолёта Ми-8, а в 13:22 (06:22 мск) — самолёт Бе-200ЧС хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

«На его борту находятся десять спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые имеют всё необходимое снаряжение и плавсредство для поиска и спасения людей», — сообщили в МЧС.

В ближайшем от места происшествия населённом пункте (посёлке Славянка Хасанского района) дежурят бригады медицинских работников, готовых к оказанию первой медицинской помощи возможным пострадавшим.

В управлении МЧС по Приморскому краю сообщили, что в 11:50 по местному времени (06:50 мск) на месте происшествия был обнаружен радиобуй, два спасательных жилета и бытовой мусор. Однако позднее эту информацию опровергли в администрации Сахалинской области — за буй была ошибочно принята пустая бочка.

«Поступила информация, что проходящее мимо района поисков судно «Диомид» обнаружило мусор и рыбацкий буй. Однако чуть позже она не подтвердилась. Мы связались с руководством судовладельца. По их сведениям, была обнаружена пустая бочка, которую ошибочно приняли за буй», — рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов.

«Поступающие сведения пока слишком противоречивы. Поэтому любые предположения будут преждевременными. Необходимо дождаться результатов поисковой операции. Специалисты отмечают, что «Восток» находится в районе с оживленным судоходством, поэтому шансы на благоприятный исход высок», — подчеркнул Макоедов.

После соответствующего запроса Владивостокского морского спасательного координационного центра к проведению поисково-спасательной операции также подключились силы Тихоокеанского флота.

«Командование флота, с учётом сложных погодных условий и ледовой обстановки, которые ограничивают действия поисково-спасательных судов, приняло решение о привлечении к операции самолёта Ан-26 морской авиации ТОФ с группой спасателей на борту... В операции уже принимает участие вертолёт Ми-8», — сообщили в Минобороны.

Reuters

Между тем, источник Интерфакса в международных службах морского поиска и спасения сообщил, что судно могло затонуть из-за сильного шторма.

«Предварительно, судно оказалось в метеоусловиях, к которым не было приспособлено. Речь о шторме 4-5 баллов и порывистом ветра до 24 м/с. Волна накрыла судно, а из-за сильного ветра оно не смогло устоять на поверхности воды и перевернулось», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что экипаж пропавшего судна практически не имеет шансов на спасение из-за сложных метеоусловий.

«Это не позволяет спасательным судам подойти близко к району крушения с одной стороны, с другой — такие метеоусловия не оставляют шансов на спасение даже на плоту, потому как волны достигают нескольких метров, вода в море ледяная», — отметил источник.

Выяснилось, что метеорологи заранее предупреждали об угрозе обледенения судов в районе проходящей поисково-спасательной операции.

«Примгидромет два дня назад предупреждал об угрозе быстрого обледенения судов из-за ряда погодных факторов. Сейчас в районе поисково-спасательной операции ветер скоростью 15-20 м/с. Высота волн там 3,5-4,5 метра. Штормовая погода сохранится в течение суток», — заявил пресс-секретарь регионального гидрометцентра Виктор Чулков.

По факту потери связи с рыболовным судном «Восток» возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК Дарья Немцева.

По её словам, расследование ведётся по части 3 статьи 236 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», передаёт РИА Новости.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, рыболовное судно «Восток» построили 30 лет назад в Южной Корее, а до 2011 года оно носило название Gray.

О пропаже корабля предупреждены все проходящие мимо суда, а координацию поисковых работ в морской акватории осуществляет Владивостокский морской спасательно-координационный центр Росморречфлота Минтранса России. Координационный штаб также развёрнут в территориальном центре управления Тихоокеанского флота.