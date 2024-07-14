«От него практически невозможно уйти»: как в зоне СВО применяются российские FPV-дроны

Министерство обороны России сообщило об успешном применении FPV-дронов по бронетехнике и пехоте ВСУ на Авдеевском направлении. Как отметили в военном ведомстве, операторы БПЛА ведут непрерывную охоту за украинскими боевиками. Один расчёт может контролировать полёт нескольких беспилотников, повышая вероятность успешного поражения целей. Как считают в Минобороны РФ, «с момента подъёма в воздух дрон превращается в высокоточное и эффективное оружие». По мнению экспертов, возможности расчётов FPV-дронов ВС РФ значительно возрастут за счёт поставок разных типов беспилотников и интеграции в боевую работу автоматизированных систем управления.

Минобороны РФ опубликовало на своём сайте кадры боевого применения FPV-дронов по объектам ВСУ на Авдеевском направлении. Как сообщила пресс-служба военного ведомства, с помощью данных БПЛА военнослужащие уничтожили бронетехнику и укрывшихся на опорном пункте украинских боевиков.

«Военнослужащие расчёта скрытно выдвинулись через лесопосадки к позициям противника. Подготовив FPV-дрон к полёту, расчёт поднял его в воздух. Оператор провёл оперативный поиск цели. Обнаружив подходящий для нанесения удара объект и зависнув над позициями противника, оператор вывел беспилотный летательный аппарат на боевой заход, а после поразил цель», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, расчёты FPV-дронов ведут непрерывную охоту за бронетехникой, автомобилями и пехотой ВСУ. Причём оператор последовательно запускает несколько беспилотников, повышая таким образом вероятность успешного поражения целей.

«Вслед за первым дроном оператор выполняет полёт на втором и так далее, пока не израсходует весь боезапас. После этого военнослужащие скрытно отходят в район для пополнения боекомплекта и новых FPV-дронов», — заявили в Минобороны.

Приоритетные цели

Как неоднократно сообщали в военном ведомстве, на линии боевого соприкосновения FPV-дроны превратились в эффективное средство поражения бронетехники, автомобильного транспорта, плавсредств, огневых точек и складов ВСУ. Также благодаря высокой манёвренности беспилотники могут залетать непосредственно в опорные пункты и блиндажи неприятеля, истребляя его живую силу.

FPV-дроны снаряжаются различными типами боеприпасов. Это могут быть гранаты, заряды повышенной мощности, взрывные устройства из тротила и пластида. Cамым простым и надёжным вариантом крепления боеприпаса является его обмотка обычным канцелярским скотчем.

Применение FPV-дронов по объектам ВСУ на Авдеевском направлении

Запуску беспилотников предшествует тщательная разведка, которую осуществляют расчёты других типов БПЛА. Впрочем, разведку могут проводить и сами операторы FPV-беспилотников. Как отмечают в Минобороны РФ, «с момента подъёма в воздух дрон превращается в высокоточное и эффективное оружие».

«Операторы ударных дронов тщательно обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели… FPV-дрон способен развить скорость до сотни километров в час, от него практически невозможно уйти», — говорится в материалах Минобороны РФ.

К преимуществам FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами военные относят удобную для оператора ориентацию в пространстве, «возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости».

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В зоне СВО FPV-дроны успешно применяются для поражения позиций противника в городской застройке. В июне Минобороны России сообщило о том, как вблизи Часова Яра один из начинённых взрывчаткой беспилотников Уссурийского соединения ВДВ залетел в окно многоэтажки и ликвидировал огневую точку ВСУ.

Как подчеркнули опрошенные RT эксперты, именно расчёты FPV-дронов превратились в главных истребителей танков западного производства. Причём удары по ним наносятся не только на линии боевого соприкосновения, но и в тыловых пунктах дислокации.

Так, в конце июня Минобороны РФ сообщило о ликвидации танка Leopard на Южно-Донецком направлении. Противник расположил его поодаль ЛБС и замаскировал. Тем не менее расчёты БПЛА бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смогли обнаружить немецкую машину.

«FPV-дрон может совершать рейды в глубокий тыл противника. Этот немецкий танк Leopard был замаскирован в лесополосе в 18 км от линии фронта. Это стало последним местом его стоянки», — заявили в военном ведомстве.

Зачастую в зоне СВО применяются малоразмерные FPV-дроны мультироторного типа. Но в последнее время войска расширяют практику использования более габаритных аппаратов. Один из них — БПЛА «Перун», способный поднимать в воздух до 200 кг полезной нагрузки и вести огонь из ПТРК.

Ещё одной новацией стало применение по противнику FPV-дронов с волоконно-оптическими кабелями. Такие БПЛА полностью неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новый тип ударных беспилотников прошёл успешную боевую апробацию на Краснолиманском направлении.

Как рассказал в конце мая RT командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Амур, с помощью FPV-дрона на оптоволокне удалось поразить танк ВСУ, находившийся на дальности свыше 4 км.

В комментарии RT генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), научный руководитель лаборатории МФТИ Дмитрий Кузякин заявил, что FPV-дроны могут иметь множество вариаций. В частности, в зоне СВО достаточно успешно применяются камикадзе самолётного типа.

«На расстоянии нескольких километров прекрасно работают FPV-дроны мультироторного типа. Если же требуется поражать объекты на дальние дистанции и взять для этого больше полезной нагрузки, то применяются самолётные FPV-дроны. Они имеют свои издержки, но, насколько я знаю от наших бойцов, эти аппараты успешно бьют по вражеским вышкам связи и вышкам радиоэлектронной разведки (РЭР)», — рассказал Кузякин.

В перспективе, как полагает эксперт, самолётные FPV-дроны будут использоваться для охоты в Чёрном море за безэкипажными катерами (БЭК) противника, «действуя подобно чайкам, которые высматривают рыбу».

Вместе с тем, как отметил Дмитрий Кузякин, профессия пилота и оператора (помощника, фактически выполняющего функции штурмана. — RT) FPV-дрона становится всё более опасной из-за развития средств радиоэлектронной разведки. Чтобы защитить себя, расчёт должен применять так называемые выносы управления БПЛА, устанавливать ложные источники сигналов управления и регулярно менять позиции.

«Задача РЭР состоит в том, чтобы обнаружить истинное местонахождение расчёта и его наземного оборудования. После этого по военнослужащим и оборудованию могут отработать артиллерия или вражеские FPV-дроны. Расчёты FPV‑дронов — одна из приоритетных целей для врага. Впрочем, при должном техническом оснащении и подготовке расчёт с высокой долей вероятности способен обезопасить себя», — рассказал Кузякин.

Как сообщил эксперт, для повышения живучести расчёта FPV‑дронов ЦКБР разработал устройство «Лодырь», которое излучает те же сигналы, что и наземное оборудование. Прибор состоит из пульта управления, приёмника и видеопередатчика. На местности такие устройства могут быть установлены с помощью БПЛА.

«Лодыри» устанавливаются на участке, где будут работать военнослужащие. Приборы должны включаться одновременно с оборудованием БПЛА. В итоге вражеская радиоэлектронная разведка обнаружит несколько точек, откуда исходят сигналы, но не сможет отличить ложные источники сигналов от подлинных целей.

В комментарии RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев сообщил, что в настоящее время ни у одной из сторон конфликта нет высокоэффективных средств противодействия атакам FPV­дронов.

«Средства РЭБ не могут работать постоянно и в целом проигрывают противостояние FPV-дронам. Подавляющее большинство беспилотников летает сейчас на так называемых нестандартных частотах и используют метод ППРЧ (псевдослучайной перестройки рабочей частоты. — RT). С этим пока ничего толком не поделать», — отметил Кондратьев.

Выпустил и забыл

По мнению опрошенных RT экспертов, российские расчёты FPV-дронов достойно справляются с задачами точечного поражения самых разных целей, в том числе недоступных для огня артиллерии. На ЛБС они эффективно поддерживают штурмовые подразделения, нарушают ротацию пехоты и логистические цепочки украинских боевиков.

«Спектр применения FPV-дронов необычайно широк. Опытные расчёты могут доставить очень много неприятностей противнику: сковать его силы, обескровить и деморализовать. Даже одного расчёта бывает достаточно, чтобы вывести из строя танк, тяжёлую БМП типа Bradley. В конце концов непрерывные атаки FPV-­дронов способны вынудить противника отступить, отказаться от планов развернуть больше живой силы и техники на каком-либо участке», — пояснил Кондратьев.

По словам эксперта, насыщение ЛБС FPV-дронами и хорошо подготовленными специалистами по их эксплуатации позволит постоянно изматывать силы противника на тактической глубине. Как утверждает эксперт, уже в ближайшее время возможности расчётов FPV-дронов существенно возрастут за счёт интеграции в боевую работу автоматизированных систем управления.

«На нынешней стадии развития FPV-решений расчёт становится ещё более грозной боевой единицей, чем раньше. Во-первых, у него появляется возможность применять различные типы дронов. Во-вторых, уже совсем скоро наши ребята на передовой получат средства автоматизированного управления. Таким образом будет реализован принцип — выпустил и забыл. Дроны сами будут летать и наводиться на цель», — заключил Кондратьев.

Дмитрий Кузякин полагает, что сфера использования FPV-дронов значительно расширится. В частности, данный тип беспилотной техники будет сопровождать колонны, перехватывать воздушные цели, охранять государственные границы и осуществлять досмотровые мероприятия.

«Появление FPV-решений по боевой значимости уместно сравнить с созданием стрелкового оружия. Причём сейчас мы находимся только в начале эры развития этого нового вооружения. Я имею в виду, что колоссальный потенциал, заложенный в FPV, только предстоит раскрыть. И у России есть все возможности, чтобы оставаться абсолютным лидером в этой гонке вооружений», — заключил Кузякин.