В зоне СВО испытали FPV-дрон «Перун», который может вести огонь из ПТРК

Российские военные испытали на Запорожском направлении FPV-дрон «Перун», который может вести огонь из противотанкового ракетного комплекса и нести груз до 200 кг. Полёт нового многофункционального дрона показал военкор RT Илья Васюнин.

«Перун» гораздо эффективнее, и пока у него нет аналогов, рассказал автор идеи отечественного грузового дрона — боец с позывным Солза.

«Встаём в режим засады, ведём огонь и улетаем. А [украинский БПЛА] «Баба Яга» подлетает и делает сброс — мне кажется это нерациональной тратой такой большой машины. Они же это делают ночью, а мы можем вести огонь круглосуточно», — отмечает военный.

Идея создания такого беспилотника пришла Солзе, когда он воевал между Соледаром и Бахмутом.