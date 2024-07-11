«Обнаружить, подавить и после этого уничтожить»: как российская армия осваивает новые способы борьбы с БПЛА

В Московском военном округе завершён первый этап подготовки инструкторов по борьбе с малоразмерными БПЛА с применением гладкоствольного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. По информации военного ведомства, в дальнейшем специалисты будут направлены в тыловые районы зоны СВО для непрерывного обучения военнослужащих по воздушному прикрытию артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений. При этом подчёркивается, что стреляющее дробью оружие не будет подменять комплексы радиоэлектронной борьбы в качестве основного средства противодействия дронам. По мнению экспертов, гладкоствольные ружья эффективны на ближних дистанциях и дополняют разведку и средства РЭБ.

Минобороны РФ сообщило о завершении первого практического курса подготовки инструкторов по противодействию малоразмерной беспилотной авиации с применением гладкоствольного оружия.

«В дальнейшем подготовленные инструкторы-методисты будут направлены в тыловые районы зоны проведения СВО для непрерывного обучения специалистов по воздушному прикрытию артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений группировки войск «Запад», — говорится на сайте военного ведомства.

На данный момент инструкторы овладели навыками стендовой стрельбы, которая необходима для отработки скоростного поражения динамических малоразмерных целей, направляющихся в сторону бойца с разных сторон.

«В целом имитируется стрельба по движущимся в сторону защищаемых объектов разведывательным и ударным коптерам противника, которые резко меняют направление движения, высоту и могут идти с разной скоростью», — приводит пресс-служба Минобороны РФ слова инструктора с позывным Дед.

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По словам военнослужащего, основная сложность применения гладкоствола состоит в умении просчитать траекторию полёта БПЛА и выстрелить на упреждение, то есть в то место, куда беспилотник ещё не долетел.

Как заявил другой инструктор, с позывным Ворчун, гладкоствольное оружие не будет подменять комплексы радиоэлектронной борьбы в качестве основного инструмента борьбы с малоразмерными беспилотниками. По его словам, ружья, стреляющие дробью, будут выполнять роль средства поражения на минимальных дистанциях. Обнаружение дронов, как и прежде, военнослужащие будут выполнять с помощью анализаторов спектра частот и узконаправленных антенн.

«Основным средством борьбы (с БПЛА. — RT) является радиоэлектронная борьба. Мы учим по системе: обнаружить, подавить и после этого уничтожить гладкоствольным оружием. Для обнаружения используются различные анализаторы спектра частот, то есть перехватывается связь управления между дроном и оператором... Также с помощью спектрального анализатора и с помощью узконаправленной антенны можно достаточно уже чётко определить, в какой стороне или на каком азимуте от вас находится дрон», — пояснил Ворчун.

«Картечью, пулей или дробью»

Минобороны РФ не уточняет, какое конкретно оружие используется для стрельбы по дронам. Однако, судя по опубликованным военным ведомством кадрам, обучение осуществляется с применением гладкоствольного ружья МР-155. Такое мнение в беседе с RT высказал историк оружия, военный эксперт Максим Попенкер.

«Насколько мне известно, МР-155 уже применяется в СВО и действительно зарекомендовало себя как весьма эффективное средство поражения дронов. Существует несколько модификаций МР-155, в том числе с магазином и полуавтоматическим перезаряжанием, что как раз лучше всего подходит для охоты за БПЛА», — рассказал Попенкер.

Подготовка инструкторов по борьбе с БПЛА с применением гладкоствольного оружия

Напомним, МР-155 является ружьём 12-го калибра. Оно серийно производится на Ижевском механическом заводе (входит концерн «Калашников») с 2012 года. В мае прошлого года «Калашников» сообщил о старте продаж новой модели МР-155Т, представляющей собой однозарядное полуавтоматическое ружьё. Общая длина оружия — 1240 мм, длина ствола — 710 мм, масса — 3,2 кг.

МР-155Т имеет регулируемый отвод приклада, затылок-амортизатор для уменьшения отдачи и посадочное место для крепления различных прицельных приспособлений. Также ружьё оснащено затворной задержкой, что ускоряет процесс перезарядки.

Наряду с МР-155 достаточно эффективным средством против малоразмерных БПЛА может стать семейство карабинов «Сайга-12», считает Попенкер. Эти гладкоствольные ружья тоже выполнены в 12-м калибре, но конструктивно они значительно ближе к армейскому АК и могут оснащаться магазинами с большим количеством патронов.

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«МР-155 отличается от самозарядных гладкоствольных ружей «Сайга» соответствующего калибра меньшим весом. Кроме того, эргономика МР-155 намного удобнее для охотничьих целей — быстрой вскидки и одиночных выстрелов», — поясняется в материалах концерна.

Как рассказал Попенкер, преимуществом «Сайги» перед МР-155 в контексте поражения малоразмерных дронов является скорость перезарядки. Кроме того, для военнослужащих «Сайга» более привычна в обращении и короче, что повышает удобство эксплуатации в траншеях на линии боевого соприкосновения.

По мнению эксперта, для армии оптимальнее всего использовать модификацию «Сайги-12» под наименованием «Карабин специальный 18,5 КС-К». Данная модель является гладкоствольным полуавтоматическим ружьём для подразделений правоохранительных органов. Длина ствола карабина — 430 мм, масса — 3,8 кг.

Ружьё оснащено складным пластиковым прикладом с резиновым амортизатором отдачи, пистолетной рукояткой и цевьём. Для установки оптических прицелов используется планка Пикатинни, размещённая на крышке ствольной коробки.

«Оружие представляет собой гладкоствольное самозарядное ружьё, работающее на принципе газоотводной автоматики, и обеспечивает высокую огневую мощь на коротких дистанциях. В нём возможно применение широкого спектра стандартных патронов 12-го калибра с гильзой длиной 70 мм или 76 мм, снаряжённых картечью, пулей или дробью, а также специальных боеприпасов», — говорится в материалах концерна.

Гладкоствольное ружьё «Сайга-12»

РИА Новости

© Александр Вильф

К гладкоствольному оружию, которое способно выполнять задачи по физическому поражению дронов, Попенкер отнёс карабины семейства «Вепрь-12» Вятско-Полянского машиностроительного завода «Молот».

Данное гладкоствольное оружие является полуавтоматом с боковым газовым двигателем. «Вепрь-12» выпускается в модификациях с разной длиной ствола — от 305 до 680 мм. Чем длиннее ствол, тем больше дальность стрельбы, а значит, и выше вероятность уничтожить цель, отметил Попенкер.

Специальные боеприпасы

В комментарии RT ведущий конструктор и соучредитель компании «Тактические идеи» (Ижевск) Дмитрий Савченков заявил, что в сфере борьбы с малоразмерными БПЛА гладкоствольное оружие 12-го калибра не лишено как существенных недостатков, так и серьёзных преимуществ.

«Эффективная дальность поражения дронов боеприпасами 12-го калибра ограничена дистанцией 50 м. Далее дробинки слишком далеко разлетаются друг от друга и утрачивают энергию (поражающую способность. — RT). Столь ограниченное расстояние до цели не позволяет бороться с дронами-разведчиками и дронами-бомберами, которые чаще всего летают на высотах выше 100 м. По сути, 12-й калибр востребован против FPV-дронов и на финальной стадии их полёта», — сказал Савченков.

Стрельба из дробовика

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По словам специалиста, у военнослужащего с дробовиком есть буквально считаные секунды, чтобы ликвидировать угрозу с воздуха. В то же время Савченков считает, что малая дистанция эффективной стрельбы не является критичной, если в обороняющемся подразделении налажены радиотехническая разведка и радиоэлектронная борьба.

«Гладкоствольное ружьё не должно подменять разведку и РЭБ. Оно скорее страхует бойцов от ситуации, когда средства радиоэлектронной борьбы по тем или иным причинам не справились с подавлением сигналов БПЛА. Тем более дроны сейчас постоянно летают на нестандартных частотах. Полностью отказываться от гладкоствола из-за его объективных издержек неразумно. К тому же MP-155, «Сайга» и «Вепрь» — это ружья российского производства, и они достаточно быстро осваиваются даже с помощью всем известной стрельбы по тарелочкам», — отметил Савченков.

По мнению эксперта, жизнеспособной альтернативой дробовикам могут стать только боеприпасы, которые будут выпускаться из подствольных гранатомётов автоматов Калашникова. Таким образом, у военнослужащих исчезнет необходимость носить с собой гладкоствольное оружие.

«У стрельбы из подствольного гранатомёта по дронам есть свои нюансы, но, на мой взгляд, это очень перспективный способ борьбы с дронами. Тем более он позволяет применять и достаточно мощные боеприпасы с увеличенной дистанцией поражения. Однако для этого необходимо наладить промышленное производство антидроновых боеприпасов для ГП-25 (распространённый в ВС РФ 40-мм подствольный гранатомёт. — RT)», — подчеркнул Савченков.

Максим Попенкер также считает необходимым создать специальные боеприпасы для борьбы с малоразмерными БПЛА. Вместе с тем, по словам эксперта, их необходимо включить в боекомплект гладкоствольного оружия. С точки зрения собеседника RT, первым шагом в этом направлении можно назвать патрон «Перехват» разработки удмуртской компании «Техкрим».

Как сообщается на сайте предприятия, новый боеприпас состоит из шести свинцовых сегментов, соединённых кевларовой нитью. После стрельбы они отдаляются друг от друга, образуя своеобразную паутину. Максимальный диаметр раскрытого снаряда — 1 м, эффективная дальность стрельбы — до 100 м.

«Решение от «Техкрим» ещё нуждается в испытаниях, но, исходя из имеющегося описания, это тот боеприпас, который однозначно нужен в войсках для успешного противодействия БПЛА с применением гладкоствольного оружия», — подытожил Попенкер.