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У операторов БПЛА группы Амура появились FPV-дроны на оптоволокне

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У операторов БПЛА группы Амура из спецназа «Ахмат» появились FPV-дроны на оптоволокне. Об этом военному корреспонденту RT Владу Андрице рассказал командир с позывным Амур.

По словам российского бойца, одним из таких дронов уже добит танк ВСУ. Он отметил, что БПЛА на оптоволокне обходят все имеющиеся у ВСУ средства РЭБ.

Бойцы используют также новые FPV-дроны с регулятором частот.

«Мы взлетаем на одной частоте, нас задавили — мы переходим на следующую. И так — пока не выявляем, на какой частоте у нас открыто небо», — объяснил собеседник.

Отмечается, что при этом БПЛА Supercam, которые недавно появились у группы, и вовсе практически неуязвимы: операторы залетают в тыл врага и бьют по целям.

Амур сказал, что лес, в котором работает группа, военные ВСУ называют проклятым.

Ранее бойцы также рассказали Андрице, как недавно сбили БПЛА самолётного типа Jupiter H-3 на высоте более 4 км на направлении Артёмовск — Попасная.

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