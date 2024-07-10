Перехватить и подавить: какие комплексы радиотехнической разведки и РЭБ используют Вооружённые силы РФ

Минобороны РФ рассказало о применении в зоне спецоперации подвижного комплекса радиоразведки «Торн». Установка способна в режиме реального времени перехватывать радиопереговоры боевиков ВСУ и определять местоположение источников сигналов. Добытая таким образом информация зачастую позволяет ВС РФ получить преимущество на поле боя. По словам аналитиков, Россия сейчас является одним из лидеров в области разработки систем радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны РФ рассказали о применении в зоне СВО автоматизированных подвижных комплексов радиоразведки «Торн».

«В ходе проведения специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки «Торн» группировки войск «Север» в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение боевиков ВСУ», — говорится в релизе ведомства.

Эти комплексы предназначены для поиска, анализа и регистрации сигналов, а также пеленгования и местоопределения угломерным способом их источников, находящихся на удалении нескольких десятков километров. Причём «Торн» может выпускаться как в мобильном, так и в стационарном вариантах исполнения.

Минобороны также опубликовало видео работы операторов «Торна», в котором показано, как разведчики в лесопосадке выбирают место для установки антенн, перехватывающих радиосигналы. После выполнения маскировки бойцы покидают позицию — антенна будет работать автоматически.

Управление «Торном» осуществляется из передвижного пункта. Как поясняют в МО, комплекс работает круглые сутки, а операторы дежурят посменно. Ежедневно через них проходит огромный объём данных, поэтому нередко именно бойцам радиоразведки удаётся первыми узнать о планах противника. При этом иногда даже случайно брошенная фраза врага может представлять оперативный интерес — её перехват помогает сорвать замысел ВСУ.

Работа операторов комплекса радиоразведки «Торн»

«Был момент, когда наши подразделения вели боевые действия, мы в режиме реального времени это мониторили. Слышим, что противник планирует отойти туда-то... Мы эту информацию оперативно отправляли нашим подразделениям, которые вели успешные действия. Вот это колоссальный вклад, я считаю», — рассказал оператор комплекса радиоразведки с позывным Стрелец.

В Минобороны отмечают, что боевики ВСУ в зоне боевых действий нередко используют сотовую связь. Российская радиоразведка с помощью «Торнов» такие переговоры фиксирует и может даже вычислить местоположение абонентов.

В релизе ведомства представлен пример расшифровки одного из сделанных «Торном» радиоперехватов. В нём противник сообщает о потерях и в отчаянии требует прислать подкрепление: «Надо ещё людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных, чтобы можно было взять позиции. Принял тебя, принял».

Российские военные рассказывают, что в последнее время в перехватах чаще стала попадаться женская речь. Кроме того, ВС РФ фиксируют присутствие в зоне боевых действий иностранных наёмников.

«Иногда попадаются иностранные подразделения. Британцы пару раз попадали, когда они здесь были... Как правило, они кричат о своих потерях: есть раненые, нужна срочная эвакуация», — отметил оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч.

«Дешифровка играет огромную роль»

В Минобороны подчёркивают, что «Торны» позволяют существенно увеличить возможности ВС РФ по сбору разведывательной информации.

Ранее СМИ сообщали об использовании в зоне СВО комплексов «Торн-МДМ». Как отмечалось в материале «Российской газеты», с помощью таких систем российские военные без проблем слушают переговоры противника, в том числе в мессенджере WhatsApp. Если переговоры зашифрованы, то связисты их записывают, после чего направляют на дешифровку, которая, как правило, не занимает много времени.

По словам аналитиков, возможность радиоперехвата, которую обеспечивает «Торн», крайне важна для эффективной борьбы с противником.

«Перехват крайне важен, в том числе сообщений на уровне взвода, роты, батальона и так далее. При этом ВСУ с самого начала спецоперации шифруют свои сообщения, поэтому дешифровка играет огромную роль», — отметил в комментарии RT военный эксперт Александр Широкорад.

Помимо «Торна», на вооружении ВС РФ есть и другие комплексы радиоразведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один из них — РБ-341В «Леер-3». Эта система позволяет ВС РФ выявлять зоны использования сотовой связи: массовое скопление абонентов в несвойственных для этого местах может указывать на сосредоточение там личного состава противника. Такая информация оперативно передаётся командованию.

Кроме того, «Леер-3» способен подавлять сигналы сотовой связи с помощью помех, которые передаются специальным дроном, выполненным на базе БПЛА «Орлан-10». Передатчик, установленный на беспилотнике, имитирует работу базовой станции сотовой сети и тем самым мешает нормальной работе абонентских терминалов.

В дополнение к этому «Леер-3» может рассылать сообщения на мобильные телефоны в радиусе до 30 км. Количество получателей достигает 6 тыс.

С помощью такой массовой рассылки можно, например, оповещать гражданское население. Кроме того, эта функция «Леера-3» позволяет проводить психологические операции против врага. Работает это следующим образом: расчёт комплекса пеленгует работу вражеских мобильников, выполняет их подавление, а затем отправляет на них заранее подготовленные СМС или голосовые сообщения. Это могут быть условия сдачи в плен, информация о неблагоприятной для противника ситуации на фронте или ложные приказы личному составу ВСУ.

«Практика показывает, что такая спецпропаганда довольно эффективна», — отмечается в материале журнала МО РФ «Армейский стандарт».

«Заслуга наших конструкторов»

Особенно актуальными на фоне широкого распространения беспилотников стали комплексы постановки помех, которые позволяют блокировать каналы управления дронами.

В частности, на вооружении ВС РФ стоит комплекс «Красуха-С4», который может вносить помехи в работу летающих радаров, низкоорбитальных спутников, беспилотников и наземных узлов связи на дальности в несколько сотен километров.

В свою очередь, система «Палантин-К» способна «ослепить» врага в коротковолновом и УКВ-диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи, сообщают в МО РФ.

Комплекс РЭБ «Палантин-К»

© RT

«Помимо этого, комплекс наделён системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения», — говорится в материалах военного ведомства.

Аналитики высоко оценивают возможности российских систем радиоэлектронной борьбы.

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«В России создают специализированные средства РЭБ, которые направлены на определённые устройства — средства связи, РЛС, радиовзрыватели, высокоточное оружие и так далее. Есть комплексы РЭБ третьего и четвёртого поколений, есть уже заделы на комплексы пятого поколения», — отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.

Аналогичной точки зрения придерживается Александр Широкорад. По его словам, эффективность российских комплексов радиоразведки и радиопротиводействия признают и на Западе.

«Большое количество, например, беспилотников и ракет ВСУ нейтрализуется именно комплексами РЭБ», — подчеркнул специалист в разговоре с RT.

Аналитик напомнил, что США обеспечивают ВСУ различными средствами разведки и связи, в том числе терминалами Starlink. В этих условиях наличие у ВС РФ высокоэффективных комплексов радиоэлектронной борьбы становится критически важным.

«Российские системы оперативно определяют большое количество источников информации, отслеживают их, обрабатывают и расшифровывают полученную информацию, а потом выдают точные координаты местонахождения целей. Это очень сложная работа. И то, что нам удаётся её делать, — это большая заслуга наших конструкторов и инженеров, которые создают такие системы», — резюмировал Широкорад.