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Перехватить и подавить: какие комплексы радиотехнической разведки и РЭБ используют Вооружённые силы РФ

Минобороны РФ рассказало о применении в зоне СВО комплекса радиоразведки «Торн»

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Алексей Латышев
Минобороны РФ рассказало о применении в зоне спецоперации подвижного комплекса радиоразведки «Торн». Установка способна в режиме реального времени перехватывать радиопереговоры боевиков ВСУ и определять местоположение источников сигналов. Добытая таким образом информация зачастую позволяет ВС РФ получить преимущество на поле боя. По словам аналитиков, Россия сейчас является одним из лидеров в области разработки систем радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.
Перехватить и подавить: какие комплексы радиотехнической разведки и РЭБ используют Вооружённые силы РФ

В Минобороны РФ рассказали о применении в зоне СВО автоматизированных подвижных комплексов радиоразведки «Торн».

«В ходе проведения специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки «Торн» группировки войск «Север» в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение боевиков ВСУ», — говорится в релизе ведомства.

Эти комплексы предназначены для поиска, анализа и регистрации сигналов, а также пеленгования и местоопределения угломерным способом их источников, находящихся на удалении нескольких десятков километров. Причём «Торн» может выпускаться как в мобильном, так и в стационарном вариантах исполнения.

Минобороны также опубликовало видео работы операторов «Торна», в котором показано, как разведчики в лесопосадке выбирают место для установки антенн, перехватывающих радиосигналы. После выполнения маскировки бойцы покидают позицию — антенна будет работать автоматически.

Управление «Торном» осуществляется из передвижного пункта. Как поясняют в МО, комплекс работает круглые сутки, а операторы дежурят посменно. Ежедневно через них проходит огромный объём данных, поэтому нередко именно бойцам радиоразведки удаётся первыми узнать о планах противника. При этом иногда даже случайно брошенная фраза врага может представлять оперативный интерес — её перехват помогает сорвать замысел ВСУ.

  • Работа операторов комплекса радиоразведки «Торн»

«Был момент, когда наши подразделения вели боевые действия, мы в режиме реального времени это мониторили. Слышим, что противник планирует отойти туда-то... Мы эту информацию оперативно отправляли нашим подразделениям, которые вели успешные действия. Вот это колоссальный вклад, я считаю», — рассказал оператор комплекса радиоразведки с позывным Стрелец.

В Минобороны отмечают, что боевики ВСУ в зоне боевых действий нередко используют сотовую связь. Российская радиоразведка с помощью «Торнов» такие переговоры фиксирует и может даже вычислить местоположение абонентов.

В релизе ведомства представлен пример расшифровки одного из сделанных «Торном» радиоперехватов. В нём противник сообщает о потерях и в отчаянии требует прислать подкрепление: «Надо ещё людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных, чтобы можно было взять позиции. Принял тебя, принял».

Российские военные рассказывают, что в последнее время в перехватах чаще стала попадаться женская речь. Кроме того, ВС РФ фиксируют присутствие в зоне боевых действий иностранных наёмников.

«Иногда попадаются иностранные подразделения. Британцы пару раз попадали, когда они здесь были... Как правило, они кричат о своих потерях: есть раненые, нужна срочная эвакуация», — отметил оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч.

«Дешифровка играет огромную роль»

В Минобороны подчёркивают, что «Торны» позволяют существенно увеличить возможности ВС РФ по сбору разведывательной информации.

Ранее СМИ сообщали об использовании в зоне СВО комплексов «Торн-МДМ». Как отмечалось в материале «Российской газеты», с помощью таких систем российские военные без проблем слушают переговоры противника, в том числе в мессенджере WhatsApp. Если переговоры зашифрованы, то связисты их записывают, после чего направляют на дешифровку, которая, как правило, не занимает много времени.

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По словам аналитиков, возможность радиоперехвата, которую обеспечивает «Торн», крайне важна для эффективной борьбы с противником.

«Перехват крайне важен, в том числе сообщений на уровне взвода, роты, батальона и так далее. При этом ВСУ с самого начала спецоперации шифруют свои сообщения, поэтому дешифровка играет огромную роль», — отметил в комментарии RT военный эксперт Александр Широкорад.

Помимо «Торна», на вооружении ВС РФ есть и другие комплексы радиоразведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один из них — РБ-341В «Леер-3». Эта система позволяет ВС РФ выявлять зоны использования сотовой связи: массовое скопление абонентов в несвойственных для этого местах может указывать на сосредоточение там личного состава противника. Такая информация оперативно передаётся командованию.

Кроме того, «Леер-3» способен подавлять сигналы сотовой связи с помощью помех, которые передаются специальным дроном, выполненным на базе БПЛА «Орлан-10». Передатчик, установленный на беспилотнике, имитирует работу базовой станции сотовой сети и тем самым мешает нормальной работе абонентских терминалов.

В дополнение к этому «Леер-3» может рассылать сообщения на мобильные телефоны в радиусе до 30 км. Количество получателей достигает 6 тыс.

С помощью такой массовой рассылки можно, например, оповещать гражданское население. Кроме того, эта функция «Леера-3» позволяет проводить психологические операции против врага. Работает это следующим образом: расчёт комплекса пеленгует работу вражеских мобильников, выполняет их подавление, а затем отправляет на них заранее подготовленные СМС или голосовые сообщения. Это могут быть условия сдачи в плен, информация о неблагоприятной для противника ситуации на фронте или ложные приказы личному составу ВСУ.

«Практика показывает, что такая спецпропаганда довольно эффективна», — отмечается в материале журнала МО РФ «Армейский стандарт».

«Заслуга наших конструкторов»

Особенно актуальными на фоне широкого распространения беспилотников стали комплексы постановки помех, которые позволяют блокировать каналы управления дронами.

В частности, на вооружении ВС РФ стоит комплекс «Красуха-С4», который может вносить помехи в работу летающих радаров, низкоорбитальных спутников, беспилотников и наземных узлов связи на дальности в несколько сотен километров.

В свою очередь, система «Палантин-К» способна «ослепить» врага в коротковолновом и УКВ-диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи, сообщают в МО РФ.

  • Комплекс РЭБ «Палантин-К»
  • © RT

«Помимо этого, комплекс наделён системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения», — говорится в материалах военного ведомства.

Аналитики высоко оценивают возможности российских систем радиоэлектронной борьбы.

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«В России создают специализированные средства РЭБ, которые направлены на определённые устройства — средства связи, РЛС, радиовзрыватели, высокоточное оружие и так далее. Есть комплексы РЭБ третьего и четвёртого поколений, есть уже заделы на комплексы пятого поколения», — отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.

Аналогичной точки зрения придерживается Александр Широкорад. По его словам, эффективность российских комплексов радиоразведки и радиопротиводействия признают и на Западе.

«Большое количество, например, беспилотников и ракет ВСУ нейтрализуется именно комплексами РЭБ», — подчеркнул специалист в разговоре с RT.

Аналитик напомнил, что США обеспечивают ВСУ различными средствами разведки и связи, в том числе терминалами Starlink. В этих условиях наличие у ВС РФ высокоэффективных комплексов радиоэлектронной борьбы становится критически важным.

«Российские системы оперативно определяют большое количество источников информации, отслеживают их, обрабатывают и расшифровывают полученную информацию, а потом выдают точные координаты местонахождения целей. Это очень сложная работа. И то, что нам удаётся её делать, — это большая заслуга наших конструкторов и инженеров, которые создают такие системы», — резюмировал Широкорад.

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