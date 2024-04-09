Проверяются источники поступления средств: в СК заявили о причастности украинской Burisma к финансированию терактов в РФ
СК: нефтегазовая компания Burisma с Украины причастна к терактам в России
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела о финансировании терроризма по итогам проверки, организованной ведомством по обращению депутатов Госдумы.
По данным следователей, денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности действующую на территории Украины нефтегазовую компанию Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России, а также за её пределами.
Как уточнили в СК, целями подобных акций были устранение видных политических и общественных деятелей и нанесение экономического ущерба.
«Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада», — говорится в сообщении СК.
Наряду с этим в ведомстве отрабатывают связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и со спонсорами.
Ранее группа депутатов Госдумы и общественных деятелей направила в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ заявление о необходимости расследования фактов организации и финансирования ряда терактов на российской территории, а также подрыва газопроводов системы «Северный поток».Также на russian.rt.com Межгосударственная ОПГ: в Госдуме призвали расследовать террористическую деятельность Запада против России
Авторы документа заявили, что привели в обращении факты и события, подтверждающие существование организованной преступной группы, в состав которой входят высшие должностные лица США, руководители военно-политического блока НАТО и отдельных стран-участниц, украинские партнёры Байдена по бизнесу, политическое руководство Украины и сотрудники ГУР МО Украины и СБУ.
По данным инициаторов обращения, собственник газодобывающей компании Burisma и бизнес-партнёр президента США Джо Байдена Николай Злочевский является одним из ключевых спонсоров террористической деятельности украинских спецслужб.
СВР — о вербовке членов наркокартелей в США
Между тем Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о намерениях США вербовать заключённых из числа членов наркокартелей в попытке переломить ситуацию на украинском театре военных действий. По данным ведомства, американские ЧВК начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в конфликте на стороне Киева.
«Первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом сего года. Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев. В случае согласия на «командировку» им обещается полная амнистия в расчёте на то, что они никогда не вернутся назад», — рассказали в СВР.
По данным ведомства, в случае удачного исхода программа набора заключённых в США будет продолжена и расширена за счёт преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация.
В сообщении отмечается, что переговоры американских властей с наркобаронами на этот счёт проходят сложно, поскольку «главари банд стремятся подороже продать своих отморозков».
Вместе с тем в СВР выразили уверенность, что планы Вашингтона получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал.
«Администрация Джозефа Байдена фактически расписывается в своём бессилии и в очередной раз демонстрирует несостоятельность вскармливаемого ею киевского режима», — заключили в ведомстве.