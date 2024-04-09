СК России: отрабатываются связи террористов с иностранными кураторами

В Следственном комитете России заявили, что отрабатывают связи исполнителей террористических актов на территории России с иностранными кураторами.

«Следственным и оперативным путём отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами», — говорится в сообщении.

9 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили ведомство проверить возможные факты причастности высших должностных лиц США и стран НАТО к терактам.

Такое обращение поступило в ведомство после нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.