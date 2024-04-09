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СК возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, депутаты попросили ведомство проверить возможные факты причастности высших должностных лиц США и стран НАТО к терактам.
СК возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО
  • РИА Новости

«В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По её результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)», — говорится в сообщении.

1 апреля Следственный комитет начал процессуальную проверку после обращения депутатов, которые попросили расследовать возможные факты организации и финансирования терроризма в России со стороны Украины, США и других западных стран.

Такое обращение поступило в ведомство после нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

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