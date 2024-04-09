СК: деньги на организацию терактов в России поступали через компанию Burisma

Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через нефтегазовую компанию Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами. Делалось это для устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.

Заявление об этом опубликовала пресс-служба СК России.

Сейчас следствие во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяет источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов США.

Также проверяется причастность к этому конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.

9 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили ведомство проверить возможные факты причастности высших должностных лиц США и стран НАТО к терактам.

Такое обращение поступило в ведомство после нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.