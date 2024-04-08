Исполнители теракта в «Крокусе», которые ранее не могли общаться без переводчика, теперь на русском языке назвали имя координатора. По их словам, некий Сайфулло пообещал им гонорар, который они должны были получить, прибыв в Киев. Российские следователи находят всё новые и новые свидетельства связи террористов с киевским режимом, однако США сразу же после трагических событий пытаются убедить всех, что ответственность за это несёт международная террористическая организация «Исламское государство»*. При этом террор в отношении РФ стал излюбленной тактикой украинских властей на фоне провалов ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сообщили, что координатором их действий был некий Сайфулло. Он снабдил их оружием, дал маршрут отхода и обещал гонорар после совершения преступления. В ходе допроса они также потвердили, что планировали скрыться в Киеве.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут», — сказал один из террористов.

Ранее подозреваемые в совершении теракта в «Крокусе» утверждали, что не могут общаться без переводчика. Следователям ещё предстоит установить личность Сайфулло, а также то, мог ли он быть координатором и организатором этого теракта. Но кое-что представляется очевидным: в этом деле у российских властей есть ещё одна ниточка, связывающая теракт с Украиной. Эту связь США пытаются перечеркнуть с первых часов после теракта.

Соединённые Штаты Америки и их союзники неоднократно заявляли, что Украина или украинцы непричастны к этому преступлению.

Об этом, в частности, говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ему вторил пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер: «Нет никаких свидетельств причастности к этому [теракту] Украины, так как она к нему непричастна».

Вице-президент США Камала Харрис также заявляла об отсутствии каких-либо доказательств причастности киевского режима к трагическим событиям 22 марта. По её словам, ответственность за случившееся, судя по всему, несёт подразделение ИГ* «Вилаят Хорасан».

Министр финансов Великобритании Джереми Хант в эфире Sky News, говоря о теракте в «Крокусе», подчёркивал, что Лондон «в очень малой степени доверяет любым словам Кремля».

К этим заявлениям Россия относится скептически и проводит расследование своей основной версии. Возникшие у Москвы подозрения были подкреплены и тем, что по всей стране прокатилась волна предупреждений о потенциальных терактах. Они оказались ложными, но выглядели как скоординированная кампания с целью посеять панику, что во многом сыграло бы на руку Киеву.

Стремясь перенести боевые действия вглубь российских территорий, Украина в качестве одной из своих излюбленных тактик использует террор. На карте в видеосюжете выше отмечены все регионы, где спецслужбам Москвы удалось предотвратить атаки с привлечением киевских пешек. Это территория от Калининграда до российского Дальнего Востока.

В 2023 году украинские спецслужбы нарастили свои террористические усилия в пять раз по сравнению с 2022-м. И останавливаться они, видимо, не намерены. С начала этого года совершено уже немало попыток терактов, поджогов и диверсий.

С 2022-го по подозрению в связях с украинскими спецслужбами задержаны более 500 человек. Среди нападений, предотвращённых службами безопасности России за последние пару лет, — покушение на миллиардера и медиамагната Константина Малофеева. Силами Киева планировалось покушение и на главного редактора RT. В качестве цели определён и российский энергетический сектор.

Эти два года стали для российских спецслужб особенно напряжёнными и насыщенными: злоумышленников ловят с поличным прямо у них дома, на улице, при попытке бегства.

Согласно одному из самых циничных замыслов, планировалось задействовать боевое нервно-паралитическое вещество американского производства. В другом случае — партию взрывчатки, спрятанную в иконах.

При этом не все посягательства Киева оказались неудачными. Военкор Владлен Татарский был убит с помощью взрывного устройства, как и Дарья Дугина — дочь российского философа. Средь бела дня был застрелен украинский политик-диссидент Илья Кива. Украинские спецслужбы, по сути, сами признали ответственность за эти убийства.

«Кива — это осуждённый заочно государственный изменник, это негодяй, который изменил Украине… Приговорённый заочно, если я не ошибаюсь, к 14 годам лишения свободы. Оружие калибра 9 на 19, короткое, нарезное, сработали в район грудной клетки, далее — контрольный выстрел в голову. И он остался навсегда рядом с местом своего проживания в Подмосковье», — заявлял глава СБУ Василий Малюк.

Но теракт в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 ни в чём не повинных человек, определённо станет самым кровавым и зверским деянием Киева — конечно же, при условии, что версия подтвердится, в чём российские власти, похоже, не сомневаются.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.