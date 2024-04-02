Транзитом через страны Евросоюза: ФСБ сообщила о задержании партии взрывчатки в православных иконах с Украины

ФСБ России сообщила о перекрытии трансграничного контрабандного канала доставки в Россию взрывчатки с Украины через страны ЕС. Как рассказали в ведомстве, на российско-латвийской границе был задержан автомобиль, в котором нашли 27 спрятанных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, электродетонаторы и выстрелы к РПГ-7. Как отметили в правоохранительных органах, изъятого объёма взрывчатки хватило бы на подрыв пятиэтажного жилого дома.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о перекрытии трансграничного канала доставки взрывчатых веществ с Украины транзитом через страны Европейского союза.

Как следует из сообщения Центра общественных связей ведомства, в ходе досмотра автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области на границе с Латвией в партии православных икон и церковной утвари с Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства.

По данным ФСБ, груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Силовики изъяли 27 спрятанных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Силовики задержали одного человека, причастного к преступлению. Следственный отдел ФСБ расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

В грузе был обнаружен гексоген, следует из видеоролика ФСБ о задержании партии взрывчатки.

«Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома», — сообщил начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский.

Кроме того, в иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые спецподразделениями вооружённых сил для диверсий.

Наряду с этим в иконах найдены комплекты для сборки самодельных взрывных устройств, в состав которых входят элемент питания, плата со слотом для сим-карты и электродетонатор.

«При соединении всех элементов комплекта со взрывчатым веществом самодельное взрывное устройство готово к использованию», — уточнил Белоцерковский.

Как отметил в сюжете о задержании партии взрывчатки корреспондент RT Игорь Жданов, груз успешно пересёк границу Украины с Румынией, несмотря на то что этот переход усиленно контролируется как с точки зрения пресечения контрабанды, так и с позиции пресечения попыток украинцев незаконно покинуть страну, чтобы сбежать от мобилизации.

«Но в этот раз от пристального взора пограничников ускользнул буквально целый грузовик взрывчатки. Такой же приступ избирательной слепоты поразил и их коллег на румынско-венгерской границе, где груз попал на территорию ЕС. То же произошло и в Латвии, где ему разрешили следовать в Россию», — отметил корреспондент.

Он подчеркнул, что если бы не российские пограничники, то последствия могли бы быть катастрофическими.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что люди приходят в церковь с намерениями помолиться, не ожидая какой-либо угрозы со стороны иконы.

«Поэтому их (украинских спецслужб. — RT) попытка убивать людей, пользуясь доверием, с которым те относятся к иконам, ужасна», — отметил Кипшидзе.

По словам представителя РПЦ, речь идёт о совершенно бесчеловечном поступке, который может исходить лишь от тех, кто лишён понятий о нравственности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о произошедшем, высказался о ситуации.

«Это ещё один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим».