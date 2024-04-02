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Задержанный: начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву

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Иконы, начинённые взрывчаткой, везли в Москву, там их должны были выгрузить, сообщил задержанный.
Задержанный: начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву
  • РИА Новости

«Я выдвинулся на территорию России в город Москву, где должна была быть выгрузка», — сказал он в видео, опубликованном ФСБ.

Утром 2 апреля стало известно, что ФСБ вместе с таможенниками пресекла ввоз в Россию взрывчатки иностранного производства внутри православных икон и церковной утвари. Груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.

Из икон извлекли 27 закамуфлированных и готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности.

По оценкам правоохранительных органов, массы взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома. Подозреваемый задержан.

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