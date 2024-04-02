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Гексогена в иконах, перехваченных на границе, хватило бы для подрыва жилого дома

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Гексогена в иконах, которые пытались ввезти в Россию через страны ЕС, хватило бы для подрыва пятиэтажного дома, сообщается в видео ФСБ.
Гексогена в иконах, перехваченных на границе, хватило бы для подрыва жилого дома
  • РИА Новости

«Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген», — сообщил начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский. Его мощность в 1,5 раза больше мощности тротила, напомнил он.

Массы взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома, подчеркнул он.

В иконах также нашли диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооружённых сил для диверсий.

Утром 2 апреля стало известно, что ФСБ вместе с таможенниками пресекла ввоз в Россию взрывчатки иностранного производства внутри православных икон и церковной утвари. Груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.

Из икон извлекли 27 закамуфлированных и готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности.

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