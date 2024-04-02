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ФСБ и таможня пресекли ввоз в Россию взрывчатки в православных иконах

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RT
ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию взрывчатки иностранного производства внутри православных икон и церковной утвари. Груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.
ФСБ и таможня пресекли ввоз в Россию взрывчатки в православных иконах
  • РИА Новости

«Перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины транзитом через страны Европейского союза», — сообщает спецслужба.

Взрывчатку в иконах обнаружили во время досмотра автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области на латвийско-российском участке границы.

Подозреваемый уже задержан, следственный отдел ФСБ расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

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