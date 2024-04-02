ФСБ и таможня пресекли ввоз в Россию взрывчатки в православных иконах
- РИА Новости
«Перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины транзитом через страны Европейского союза», — сообщает спецслужба.
Взрывчатку в иконах обнаружили во время досмотра автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области на латвийско-российском участке границы.
Подозреваемый уже задержан, следственный отдел ФСБ расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.