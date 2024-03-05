«Глубокое внедрение»: несистемная оппозиция усиливает медиавоздействие на российскую аудиторию

Как выяснил RT, аффилированные с российской несистемной оппозицией, западными фондами и «мозговыми трестами» медиаструктуры намерены финансировать проекты в сфере IT-противодействия России и «неформальной работы» с экспертным сообществом внутри страны. Однако главная задача лежит вне поля формирования противодействующей Москве «мягкой силы», полагают эксперты, — нарастить возможности для организации антироссийских дезинформационных кампаний.

Фонд Карнеги* выделил $1,171 млн так называемой Европейской сети лидерства (European Leadership Network) для проведения серии семинаров и консультаций с «российскими экспертами из мира политики, научных кругов и частного сектора, развития взаимодействия между экспертами разных поколений». На эти деньги предполагается провести обсуждения «проблем евро-атлантической безопасности».

В описании проекта подчёркивается, что с началом конфликта на Украине произошло резкое сокращение официальных контактов с Россией и ограничение неофициальных.

Начиная с 2015 года Европейская сеть лидерства только по линии фонда Карнеги получила более $3,8 млн на различные проекты по выстраиванию взаимодействия с российским академическим сообществом. Организация финансировалась также напрямую из средств Государственного департамента США — ELN получила в 2022 и 2023 годах более $250 тыс. по линии Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению требований Госдепартамента США. В числе спонсоров и доноров проектов ELN значатся министерства иностранных дел Великобритании, Германии и Финляндии, фонд Макартуров**, фонд Рокфеллера, Фонд имени Генриха Бёлля** и ряд других.

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Упор на пропаганду

На информационном и медийном треке в последнее время также значительно активизировались организации, связанные с российской несистемной оппозицией. Активность проявляют, в частности, профильные центральноевропейские НКО, финансируемые государствами ЕС и готовящие активистов для целей «противодействия» и «сдерживания» России.

В качестве примера можно привести финансируемую западными фондами НКО «Теплицу социальных технологий»*, которая запустила проект по дискредитации СВО «Прожектор 2024: данные и технологии против пропаганды» среди «независимых» программистов, активистов, IT-специалистов и журналистов. В описании хакатона, в частности, отмечается, что «россияне продолжают подвергаться небывалой атаке со стороны государственной пропаганды».

В рамках проекта планируется проводить анализ сетей «пропагандистов», использовать алгоритмы NLP (Natural Language Processing — обработка текстов на естественном языке) для автоматического выявления «пропаганды» в текстах.

«Теплица» за годы работы стала своеобразным мостиком между российскими несистемными гражданскими активистами и западными технологическими фондами и стартапами. Так, к примеру, организация прямо указывает в качестве своего официального партнёра технологическую ассоциацию TechSoup Global Network, которая финансируется фондом Мелинды и Билла Гейтс, фондом Рокфеллера, Национальным фондом в поддержку демократии**, Государственным департаментом и Агентством по международному развитию США. TechSoup также получает значительные суммы от Министерства юстиции США — только в 2023 году организации было выделено финансирование в размере более $747 тыс. для реализации различных программ.

TechSoup прямо встало на проукраинскую позицию, опубликовав методические рекомендации для антироссийских НКО «Что вы можете сделать для поддержки Украины».

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Экспертиза влияния

В разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что подобные проекты, развёрнутые внутри России по линии нежелательных организаций, имеют своей целью не что иное, как подготовку агентуры влияния. Однако подходы к её формированию не отличаются утончённостью.

«Помимо создания и поддержки уже существующей агентуры влияния внутри России, западные фонды пытаются подкупать узких специалистов, в частности по вопросам контроля за вооружениями. Они пытаются осуществить глубокое внедрение на перспективу. Тем более что экспертный уровень по России на Западе сильно просел», — подчёркивает политолог.

Владимир Брутер полагает, что потенциальным реализаторам и участникам таких проектов в текущей международно-политической обстановке стоит трезво оценивать все риски.

«Хотя нельзя исключить и того, что определённые люди из академического сообщества могут сотрудничать с тем же фондом Карнеги, видимо, внутренне продолжая стоять на прозападных позициях. Ну и немаловажную роль играет материальная заинтересованность», — говорит политолог.

Эксперт также заявил о возрастающей роли техноактивизма и использования новых технологий для подготовки оппозиционных кадров.

«Многие оппозиционно настроенные граждане попадают за рубежом в сети различных НКО и занимающихся противодействием России в информационно-технологической сфере. Технологии, и в частности генеративного ИИ, создания дипфейков, безусловно, будут использоваться для раскачивания и попыток дестабилизации обстановки внутри России», — подчеркнул Брутер.

* Организации, признанные иноагентами на территории РФ.

** Организации, признанные нежелательными на территории РФ.