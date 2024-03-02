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Сенатор США Блюменталь: американские технологии подпитывают ОПК России

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Сенатор конгресса США Ричард Блюменталь утверждает, что «российская военная машина» даже на фоне санкций до сих пор якобы использует американские технологии в производстве вооружений, в том числе ракет, пишет The Washington Times.

«Американские производители подпитывают и поддерживают растущую и гигантскую российскую военную машину», — сказал он на слушаниях комитета сената по нацбезопасности.

Американский режим экспортного контроля не работает и это выльется в «фатальные последствия для украинских сил», подчеркнул Блюменталь.

Министр Сухопутных войск США Кристин Уормут ранее выразила мнение, что Россия способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на все ограничительные меры Запада.

По данным зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева, российские оборонщики нарастили поставки бронетехники в Вооружённые силы России до максимальных объёмов.

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