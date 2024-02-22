Медведев: ОПК России наладил поставки техники в войска в максимальных объёмах

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что российские оборонщики нарастили поставки бронетехники в Вооружённые силы России до максимальных объёмов.

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

«Самое главное, что мы смогли бронетанковую технику в максимальных объёмах в последнее время поставить в вооружённые силы», — констатировал Медведев.

Он уточнил, что речь идёт о тысячах экземпляров бронетехники, которые активно используются в войсках.

Ранее зампред российского Совбеза заявил, что Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, она умеет побеждать.