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Медведев: ОПК России наладил поставки техники в войска в максимальных объёмах

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что российские оборонщики нарастили поставки бронетехники в Вооружённые силы России до максимальных объёмов.
Медведев: ОПК России наладил поставки техники в войска в максимальных объёмах
  • РИА Новости

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

«Самое главное, что мы смогли бронетанковую технику в максимальных объёмах в последнее время поставить в вооружённые силы», — констатировал Медведев.

Он уточнил, что речь идёт о тысячах экземпляров бронетехники, которые активно используются в войсках.

Ранее зампред российского Совбеза заявил, что Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, она умеет побеждать.

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