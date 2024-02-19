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Медведев сообщил, что Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, она умеет побеждать.
Медведев сообщил, что Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира
  • РИА Новости

«Мы потому и живём в большой и сильной стране... которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира», — приводит ТАСС его слова на встрече в Чечне с командирами подразделений, которые участвуют в спецоперации.

Медведев подчеркнул, что в нынешних условиях Россия является самой сильной страной, которая умеет побеждать.

Ранее Медведев прилетел в Грозный, там в аэропорту его встретил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

В январе зампред российского Совбеза сообщил, что поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию российской армии выполнены в полном объёме и в нужные сроки.

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