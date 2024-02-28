Пентагон: Россия может восстанавливать ОПК, несмотря на все санкции

Министр сухопутных войск США Кристин Уормут выразила мнение, что Россия способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на все ограничительные меры Запада.

Об этом информирует ТАСС.

«И, считаю, на системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», — сказала Уормут.

Ранее Кабмин продлил госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса.

Также зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что российские оборонщики нарастили поставки бронетехники в Вооружённые силы России до максимальных объёмов.