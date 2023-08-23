В России искусственный интеллект поможет в поиске и отборе кандидатов на госслужбу

В пресс-службе Минцифры RT рассказали о создании платформы «Государственные кадры» на Гостехе, которая поможет в поиске кандидатов на работу.

«Платформа должна помочь в том числе в поиске и отборе кандидатов, оценке эффективности работы госслужащих и многом другом. Для реализации отдельных процессов будут использованы решения ИИ. Пока хотим запустить эксперимент по внедрению такой платформы», — объяснили в пресс-службе.

В Минцифры отметили, что на рынке сейчас много современных hr-tech решений, которые успешно используются в коммерции.

«Хотим оценить, насколько возможно их использование и для сферы госуправления. По желанию принять участие смогут все сотрудники организаций, участвующих в эксперименте», — добавили в ведомстве.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что искусственный интеллект в столичных клиниках теперь может определять перелом рёбер на КТ-снимках органов грудной клетки.